Juan Pablo Carrizo: "Es una revancha"

Semana de Fecha FIFA, sin embargo, para Rayados hay partido oficial y de alta importancia. Se trata de la Copa MX en la instancia de los Cuartos de Final y este martes el conjunto regiomontano buscará dar un paso más dentro del certamen cuando reciba a los Gallos Blancos del Querétaro en punto de las 20:30hrs en la cancha del Estadio BBVA.

Este lunes en rueda compareció el arquero sudamericano, Juan Pablo Carrizo, quién ha tenido la oportunidad de estar en el marco regio en todo lo que va del torneo y buscará junto con sus compañeros que Monterrey avance a la antesala de la batalla por el título.

“Lo bueno que tiene el futbol es que tiene revanchas continuas, al tener un nuevo partido nos da la posibilidad de intentar ir por la victoria, avanzar en la Copa y dejar un poco atrás el sabor amargo de las derrotas porque sí duelen un poco. Se sacan cosas positivas, de los errores es de donde más aprende uno. El equipo tiene que madurar en este sentido y mañana tenemos que hacer valer nuestra localía”.

En la pasada edición de la Copa, fue precisamente Querétaro el cuadro que eliminó a Monterrey y sobre esto, Carrizo comentó lo siguiente: “Es una revancha, se presenta casi de la misma manera. Lo que se aprende es definir los partidos en casa. Si Querétaro viene con todos sus titulares, para nosotros es una motivación extra porque quiere decir que le están dando la importancia a la Copa como debe de ser”.

Carrizo abundó en el significado que tiene para él dicho certamen que muchas veces se menosprecia en el futbol mexicano: “El hecho de que al coronarte en la Copa no te da un pase a una nueva competencia o mucho menos, como que los clubes usan los jugadores que menos tienen posibilidad en el campeonato (de Liga), eso es normal. Hay mucho por perder, lo hemos visto hace poco con América, ha tenido críticas (por ello). Cuando yo salgo al campo, salgo a defender un escudo y por respeto a la institución y los hinchas, tienen que ir el 100% de mi persona. Cuando me llega la pelota yo no me estoy fijando si estoy jugando la Copa o estoy jugando la Liga”.

Finalmente Carrizo consideró que el equipo de Rafael Puente tiene un equipo muy organizado y con buena tenencia de la pelota y agregó: “Hay que estar atentos a no cometer faltas, sabemos que (Camilo) Sanvezzo es un buen ejecutante. Tenemos jugadores de desequilibrio y hay que sacar provecho de eso”.