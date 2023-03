Xolos vs Toluca: Un duelo crucial

La jornada 12 ya ha llegado a la Liga MX y este es el momento donde los dos comienzan a necesitar los puntos perdidos, con tan solo cinco jornadas restantes, ya hay poco margen de error, es por ello, que los mejores partidos están por venir. El duelo entre Xolos y Toluca tiene mucha relevancia, ya que están pasando momentos muy distintos, Tijuana está en busca de un puesto en repechaje, mientras que los "Diablos" se enfocan en buscar clasificar entre los primeros cuatro.

El cuadro fronterizo necesita hacerse presente ya entre los clasificados al repechaje, el cuadro fronterizo con la llegada de el "Piojo" en la dirección técnica ha sorprendido a algunos, no obstante aún no tiene los puntos suficientes para a clasificación y el tiempo se le está acabando.

Por el lado visitante, "Nacho" Ambriz viene trabajado desde hace un tiempo, los visitantes cuentan con un buen plantel, no obstante suele ser impredecible, donde no ha conseguido los resultados esperados en partidos donde parecían más asequibles, ahora en la parte alta de la tabla, los "Diablos" buscarán mantener su lugar y ya no permitirse perder puntos cerca del final del torneo regular.

Tijuana se prepara/Imagen: Xolos

¿Cómo llegan?

Xolos de Tijuana de nueva cuenta con los malos resultados hizo cambios en la dirección técnica, Valiño fue sustituido por Miguel Herrera para hacer mejorar el funcionamiento del equipo, el "Piojo" llega en su segunda etapa y tiene todas las credenciales para intentar mejorar a Xolos, Herrera en su primera etapa pudo poner a la escuadra fronteriza como líder del torneo y tuvo buena actuación en Liguilla.

El trabajo del entrenador aún no se puede juzgar debido a que no armó el plantel, pero en sus seis jornadas disputadas, solo ha conseguido una victoria ante el campeón Pachuca y un empate contra el último subcampeón Atlas, cuatro unidades es la suma total de Herrera, con eso, Xolos llega a 11 puntos y eso lo ha colocado en la posición 13, su próximo rival Toluca será una prueba complicada, además, también enfrentarán a Monterrey en la siguiente jornada.

El último partido delos fronterizos fue una derrota de 3-2 ante Santos, Tijuana deberá tener un cierre mejor si quieren clasificar y para eso tendrán tres duelos contra escuadras que no van del todo bien, como lo son Querétaro, Mazatlán y Puebla; el mayor reto de Herrera no es sacar el resultado contra el líder y sub líder, su reto será sumar unidades ante rivales muy similares y si le puede ganar a los "Diablos" en esta jornada, será un enorme resultado.

Toluca tuvo una época de pésimos resultados recientemente y eso lo obligo a pagar una multa como castigo de la Liga MX, tras ese fracaso las cosas cambiaron drásticamente en el equipo y la llegada de Ambriz fue una de las mejores decisiones, el entrenador en la Liga MX había salido campeón con el León y eso lo llevó a probar suerte en el futbol de Europa, pero para mala fortuna los resultados no fueron los mejores y su equipo decidió prescindir de sus servicios.

Toluca aprovechó la situación y Ambriz fue la gran apuesta, para lograr sus objetivos, el entrenador recurrió a grandes refuerzos que ya militaban en la Liga MX, con eso consiguió tener una de las mejores plantillas de la liga, al tener todo a su alcance, Ambriz tenía que hacer rendir a su escuadra para buscar el campeonato y así fue como lo hizo el torneo anterior, llegando a la gran final.

El resultado de la final fue lamentable para Toluca, pero para buenas noticias, los "Diablos" tenían equipo para competir en los próximos torneos. Ahora en el nuevo torneo, la escuadra roja ha rendido de gran manera y ahora se ubica como segundo lugar con 21 unidades, sin duda ya es un gran candidato para repetir la final, su único problema ha sido la defensiva, la cual suele tener errores, pero si lograr corregirlo en las jornadas restantes, no será problema.

Antecedentes

Toluca 3-1 Xolos

Toluca 1-2 Xolos

Xolos 0-2 Toluca

Xolos 3-2 Toluca

Toluca 2-0 Xolos

Última alineación Xolos

Rodríguez; Díaz, Díaz, López, Godínez, Lértora, Castañeda, Rodríguez, Armenta, Canelo, Romero.

Última alineación Toluca

Volpi, García, Mosquera, Huerta, Angulo, Meneses, Navarro, Ruíz, Araújo, López, González.