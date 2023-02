Previa Monterrey vs Toluca: En búsqueda de seguir subiendo

El que para muchos es el partido más interesante a disputarse y con el que se cierra la actividad en la Jornada 5 se disputará este domingo a las 19:10 hrs en el colosal estadio de los Rayados y que enfrentará precisamente Monterrey que acumula 3 victorias seguidas después de caer en la Jornada 1 y a los Diablos Rojos que a pesar de ir invictos se colocan en la parte media-baja de la clasificación.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Si bien el comienzo de torne de los de Nacho Ambriz ha sido lento, el no haber perdido todavía y mantener sus últimas dos porterías a cero les da un aliciente para intentar sacar puntos del “Gigante de acero” recordando que empataron a 1 gol en su último duelo disputado en el Estadio Nemesio Diez.

Con la incertidumbre que se vive alrededor de la selección nacional mexicana y la candidatura o no candidatura de Ambriz en la capital del Estado de México se espera que esto no desconcentré al técnico mexicano, que no quedó muy bien parado en la última conferencia de prensa debido a que trato de justificar un empate a cero goles contra la escuadra del León, que se encontraba con una desventaja numérica tras haber tenido dos expulsiones y en condición de visitante.

Por su parte Rayados parece haber aprendido del “tropezón” ante Chivas y desde entonces liga 3 victorias de forma consecutiva y además ganando de forma convincente, si bien Cruz Azul, Atlético de San Luis y Puebla no son de los equipos competitivos del torneo todo suma y Rayados acumula 12 puntos de 15 posibles y también va “haciendo caja” en la diferencia goleadora que, conforme nos vamos acercando al final del torneo pueden ayudar a definir una posición dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla.

Cabe recalcar que parece que el "Rey Midas" ha encontrado la formula en ataque, pues ha alineado ya constantemente a un ataque conformado por el tridente Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre y Germán Berterame quienes han sido responsables de 7 de los 8 goles de Monterrey en el torneo y de quienes se espera sigan produciendo como ya lo hicieron la temporada pasada donde Rayados terminó como la mejor escuadra ofensiva del torneo.

El plantel de Vucetich ya se encuentra listo para el duelo dominguero Foto: Twitter @Rayados

La tabla

A falta de tres encuentros por disputarse en la presente jornada la clasificación se mantiene con Pachuca como líder a solo tres puntos pero con diferencia goleadora sobre Rayados que se mantiene merodeando los primeros puestos junto con su incómodo vecino Tigres y con Toluca cayendo al décimo lugar a falta de que se definan los resultados de los 3 equipos que se mantienen por encima de los “chorizeros”.

Y con la más reciente declaración de la Federación Mexicana de Fútbol sobre las medidas a tomar tras el fracaso del “tri” en la más reciente Copa del Mundo de Qatar 2022 entre ellas eliminar el repechaje en torneos cortos implantado durante la pandemia veremos el número de equipos que compitan en la liguilla reducido de 12 a 8 por lo que los clubes tendrán que volver a competir más férreamente por menos lugares, haciendo que los torneos tengan menos momentos de relajación y con ellos, los aficionados esperamos nos ofrezcan un mejor nivel futbolístico o por lo menos a nivel de espectáculo.