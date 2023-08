Previa Club América vs Nashville: El vuelo debe continuar

El Club América continúa vivo en la Leagues Cup mientras trata de poner en alto el nombre de la Liga MX en una contienda donde los equipos de la MLS han logrado ir eliminando uno a uno a los clubes mexicanos, no obstante, el vuelo del águila debe continuar y esta vez será la tempestad del Nashville SC la cuál querrá frenar el trayecto azulcrema.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por un lado, el Club América arribó a estos octavos de final luego de haber vencido al cuadro del Chicago Fire en el Toyota Stadium el pasado viernes en un duelo totalmente parejo donde el error fue el factor que provocó ver un gol en el marcador en favor de las águilas y del cual se convirtió en el tanto que definió el partido. No obstante, André Jardine deberá ingeniárselas para lograr salir airoso de esta eliminatoria puesto que las bajas de Henry Martín y Diego Valdés podrían pesar a lo largo de los 90 minutos.

Foto: Club América

Del otro lado, el cuadro de Nashville nuevamente tiene la misión de hacer caer a un conjunto de la Liga MX, ya que cabe recordar el duelo perdido ante los Diablos Rojos del Toluca, escuadra que aún continúa con vida en la competición. El conjunto local en las gradas pero visitante en lo administrativo deberá hacerse imponer en su propia cancha y evitar que las águilas los lleven hasta los tiros desde los once pasos pues en el juego pasado, Nashville tuvo que optar por la tanda de penales, jugándose su clasificatoria pero teniendo la surte de ganar el duelo 5-4.

Antecedentes

El cuadro del Club América y Nashville nunca se habían enfrentado, sin embargo, las águilas poseen un récord favorable cuando se trata de enfrentar a equipos de la MLS pues registran en el historial 18 partidos en donde han ganado en 8 ocasiones, empatado en 4 veces y conocido la derrota en 6 momentos. Por parte del Nashville, al ser un equipo recién creado, sólo ha visto acción en una ocasión contra equipos de la Liga Mexicana y justamente fue contra el Toluca, partido en el que cayó por 4-3 final.

Las palabras previas al encuentro

André Jardine, entrenador del América, comentó acerca de la lesión sufrida por Henry Martín y descartó la posibilidad de que el equipo busque fortalecerse con un nuevo jugador mientras el delantero mexicano esté fuera por lesión.

"No, la lesión de Henry no me hace pensar en refuerzos, puede regresar antes de lo que imaginamos, hay buenos jugadores jóvenes que tienen buen nivel, que pueden suplir a Henry, hay otras variantes, podemos jugar con un solo delantero, extremos, América tiene un plantel interesante".

Foto: Twitter

Apuestas y momios del partido:

Marcador Momio Probabilidad Gana América +145 40.8% Empate +240 29.4% Gana Chicago +150 40.0%

Ficha técnica del partido

Partido: Club América vs Nashville | Octavos de Final de la Leagues Cup 2023

Lugar: Geodis Stadium (USA)

Fecha: domingo 5 de febrero de 2022. Arbitro:

Horario: 12:00 horas (Tiempo del Centro de Mexico)

Transmisión: TUDN