Llegó el fichaje Bomba a Coapa: Julián Quiñones al América

Tras una larga espera, el Club América por fin hizo oficial la llegada de Julián Quiñones a la escuadra azulcrema, dejando altas expectativas en los seguidores del equipo, quiénes ven con ojos de ilusión al jugador que podría significar una pieza contundente para obtener el título en este Torneo Apertura 2023.

Luego de haber caído en las pasadas semifinales del certamen anterior, el Club América se puso manos a la obra para buscar un elemento certero que reforzará el ataque de las águilas, esto después de que el poderío ofensivo no se hizo notar en la liguilla del Clausura 2023. Sumado a esto, la salida de Roger Martínez de Coapa hizo que la directiva del América acelerara las operaciones por hacerse de los servicios del ex-goleador rojinegro.

Quiñones ya tuvo actividad con las águilas pues desde el día de hoy se le vio al delantero en el Nido, donde realizó sus respectivos exámenes médicos y posteriormente firma su contrato que lo ligaba como nuevo jugador del Club América.

Las estadísticas de Julián Quiñones

Julián Quiñones arriba al Club América con unas estadísticas prometedoras luego de haber hecho historia con los rojinegros del Atlas al haber ganado el bicampeonato, así como el campeón de campeones.

En la temporada 22/23, Quiñones jugó un total de 38 partidos donde anotó 21 goles, teniendo una mejor actuación en el Clausura 2023 donde quedó como subcampeón de goleo del certamen con 12 anotaciones. También, sumo 3 asistencias y 5 tarjetas amarillas, todo esto es un total de 3,386 minutos jugados.

¿Cuándo podría debutar Julián Quiñones?

Se espera que el día de mañana, Julián tenga su primer entrenamiento bajo las ordenes de André Jardine y, también, conozca a sus compañeros durante la sesión. Aún no se conoce cuando podría hacer su debut con la casaca azulcrema, no obstante, de no presentar algún malestar físico, el flamante refuerzo americanista podría ver acción el siguiente domingo cuando las águilas visiten al Querétaro en el Estadio Corregidora en lo que será la jornada 2 del Apertura 2023.