André Jardine se rinde ante Tigres: "Es un equipo muy capacitado"

Como parte de la previa de la gran final del Apertura 2023 entre el Club América y Tigres, se celebró el tradicional “Día de Medios” un día antes de que ambos equipos salgan a la cancha del Universitario para disputar el partido de ida.

André Jardine fue el foco de atención de los medios de comunicación previo a la primera final que afrontará como técnico de las águilas. El brasileño se dedicó a elogiar a su rival y al gran trabajo que han hecho para volver a la final después de salir campeones el torneo pasado.

Henry Martín, Miguel Layún y Luis Malagón también tuvieron la oportunidad de expresar sus sensaciones antes de disputar la final.

El lateral de 35 años jugará sus dos últimos partidos como futbolista profesional mañana y el domingo, por lo que está muy ilusionado por la oportunidad de retirarse en una cita como esta.

Layún es el único jugador en la plantilla que sobrevive de aquella final que disputaron contra Tigres en el Apertura 2014, una fecha que tiene un lugar especial en su memoria.

Si alguien conoce lo que el América ha sufrido para volver a llegar a un final de Liga MX es precisamente Henry Martín, quien ha estado en la institución desde aquella vez que los azulcremas perdieron la final del Apertura 2019 contra Rayados.

Luis Ángel Malagón está a punto de jugar su primera final representando a los de coapa, pero a pesar de ello, reconoce la exigencia que está sobre la escuadra de levantar el campeonato.

El arquero americanista dio sus impresiones acerca del Estadio Universitario, casa de los felinos y lugar en donde se jugará el día de mañana.

“Creo que es un estadio donde el ambiente se pone lindo. Yo como jugador lo disfruto mucho porque te están diciendo hasta de lo que te vas a morir, eso me gusta, creo se ha perdido en otros estadios y el venir acá y te hagan sentir esa presión, a mí en lo particular me motiva a brindarme hacia mis compañeros y club”