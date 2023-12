Jaime Lozano: "Me gustó muchísimo el funcionamiento que tuvo el equipo"

Este sábado, 16 de diciembre de 2023, se ha realizado el último compromiso del año de la Selección Mexicana, en un encuentro amistoso ante su similar de Colombia. Con un conjunto de seleccionados alternativos, al no ser fecha FIFA, el tricolor empezaría ganando con goles de Omar Govea al minuto 40 y Guillermo Martínez al 50, sin embargo, el cuadro cafetalero comenzaría su trayecto al triunfo al 55 con gol de Andrés Felipe Reyes, Roger Martínez empataría al 69 y Carlos Andrés Gómez daría la victoria al 92.

Tras esta lamentosa despedida de parte de los mexicanos, Jaime Lozano tendría algunas palabras en la conferencia de prensa post partido.

Primeramente, destacaría que este último semestre del 2023, donde se incorporó tras la salida de Diego Cocca del banquillo nacional, tuvo muchas alegrías así como algunos golpes como este partido, debido al resultado principalmente, ya que en general, fue de su agrado el funcionamiento del combinado en este encuentro, siendo su prioridad darle una identidad a la selección, resaltando que no por ganar la Copa Oro, todo está bien, como pudiera pensarse y remarcando que 2024 es un año importante por la Nations League y la Copa América, siendo este último certamen, el más importante.

Respecto a estos seleccionados que no habían jugado juntos antes, mencionó lo siguiente:

“Me encantó y creo que el rendimiento fue aun mayor del que esperaba, porque teníamos 4 días y no es justificación, simplemente, porque enfrentamos una gran selección, que por algo viene invicta, porque no deja de luchar, porque tiene buenos jugadores. Por momentos lo hicimos ver fácil el partido cuando no lo era, generamos y nos generaron, porque es natural, porque no tienes tanto tiempo de trabajo, pero eso les dije al acabar, parecía un funeral y es normal el vestidor, pero lamentablemente o afortunadamente el futbol es así, muchas veces puedes hacer muchas cosas bien y el resultado muchas veces te termina el estado de ánimo, por lo menos de este grupo y yo quiero que se vayan con la cabeza muy clara de que disfrutamos mucho estos cuatro días con ellos, que los aprovechamos al máximo”.

El entrenador terminaría su comentario mencionado quedar sorprendido gratamente con la mayoría de los jugadores, ya que les sacaron mucho provecho, por su alto rendimiento, pese a que muchos de ellos tendrían apenas su primera participación vistiendo la camiseta nacional, por lo que admira la personalidad con la que se pararon en el terreno de juego, pero remarcó que la falta de experiencia les pasó factura y que en la liga, se perdona, pero en alto rendimiento y selección, no es así, ya que un error se lamenta, como sucedió en el cotejo.

Ricardo Chávez mencionó que tuvo un sabor agridulce, ya que pese a cumplir el sueño de debutar con el tricolor, tratando de convencer al cuerpo técnico, el sentimiento de que se les escapó el partido, los deja un poco abatidos.

Finalmente, Chiquete Orozco, mencionó que se deben ganar todos los partidos, se juegue bien o mal, por lo que se van dolidos, ya que no tuvieron el suficiente manejo de partido. También consideró que su adaptación fue buena pese al corto periodo de tiempo de trabajo. También habló un poco respecto a la salida del entrenador Paunovic:

“En lo personal creo que me dolió un poco, creo que la verdad es un gran entrenador, siempre nos defendió y muy agradecido con él y desearle el éxito, porque es un entrenador que se lo merece”. “No me sorprendió, al fin y al cabo, tomó sus decisiones, creo que si lo hizo así fue porque a lo mejor, no veía muy claro, desconozco el motivo, pero no me sorprendió en lo absoluto, está en la decisión totalmente de tomarla y no, no me sorprendió”. “No lo veía venir, contábamos con que iba a seguir y pues, fue sorprendente”.