El Clausura 2024 está en su etapa final, los equipos comienzan a saber lo que tienen que hacer para cumplir sus objetivos o en algunos casos de acercarse a ellos, este torneo sin duda se ha destacado por la gran competitividad que han presentado.

Los buenos planteles y el buen estilo de juego han permitido ver un torneo distinto al que venían acostumbrando, los errores se están pagando caro y es así como al llegar la jornada once, donde hay tres escuadras empatados con veintidós puntos liderando la tabla.

En uno de los duelos más atractivos de esta jornada once, sin duda es el Chivas vs León, un juego importante en la Liga MX, donde las dos escuadras buscan la victoria, dos de las mejores instituciones del país en la cancha es garantía de espectáculo. Además, con los dos urgidos de puntos, necesitarán dar uno de sus mejores juegos de la temporada o se podrían meter en problemas en la tabla general.

Dolorosa derrota/Imagen: Chivas

Tuvieron un comienzo aceptable considerando el cambio de entrenador que no estaba presupuestado, la llegada de Gago parecía haber sido una decisión acertada al ver el estilo de juego del entrenador.

Chivas comenzó bien el torneo hablando del futbol mostrado, pero no fue hasta la jornada cuatro cuando sumaron la primera victoria ante Toluca, dos victorias más sumaron en la Liga MX y todo parecía que sería mejor para los rojiblancos, incluso en ese periodo de victorias, pudieron vencer a su rival en la Copa de Campeones CONCACAF.

Luego de eso, Chivas perdería una ventaja de dos goles ante Mazatlán y solo podrían llevarse un punto, Necaxa llegaría a derrotarlos en uno de los peores partidos del equipo dirigido por Gago.

Capitan Rojiblanco/Imagen: Chivas

Las alarmas comenzaban a encenderse, pues había un cambio en la forma del equipo, Pumas se atravesaba en uno de los duelos más esperados por ambas aficiones y Chivas lograba dar un buen show ante los universitarios sacando otra victoria, con el regreso de Chicharito a las canchas.

La reciente victoria, de nuevo el panorama parecía positivo, pero Cruz Azul en el Azteca, cambió el positivismo y exhibió a los dirigidos por Gago, goleándolos 3-0.

América era el rival de Chivas en la siguiente ronda de la Campeones Cup y previo al juego ante León, se medirían en la cancha del Akron, Fernando Gago decidió salir con una formación atípica, donde había jugadores que no habían rendido del todo bien, esa decisión terminó por ser uno de los peores partidos de Chivas. Fernando Gago y sus dirigidos, mostraban de nueva cuenta que no han aprendido a competir contra los mejores planteles en la Liga MX.

León ha sido una escuadra muy cambiante de un semestre a otro, principalmente en los últimos años, León ha sido capaz de dar saltos en la tabla de un torneo a otro. Sin embargo, se caracteriza por armar planteles muy competitivos, basta con ver la plantilla actual, para ver que el buen ojo en las contrataciones.

Para este torneo, el equipo hizo el esfuerzo de traer a Andrés Guardado de vuelta a la Liga MX, el plan del juego convenció a uno de los jugadores mexicanos con una trayectoria muy larga en Europa, para vestir la camiseta de León.

Este fichaje fue muy controversial, pero sin duda muy bueno para el equipo en muchos aspectos, con el paso de las jornadas y una lesión de Guardado, la Fiera, ha batallado para obtener resultados positivos. Este equipo suma once puntos en diez jornadas, esto los colocó en el puesto once de la tabla general, para León, sería un duro golpe no clasificarse a la Liguilla y es por eso que en los juegos restantes tiene que darlo todo para ganarse un lugar para jugar la siguiente ronda.

Uno de los principales problemas es que han recibido muchos goles, mientras que su productividad ofensiva no ha sido la mejor, vienen de un empatar ante uno de los peores equipos del torneo y tendrá que ir a la cancha de Chivas a buscar los tres puntos. Tratarán de aprovechar la presión que sienten los rojiblancos, puesto que esa victoria les dará una gran confianza para enfrentar lo que resta del certamen.

Chivas no pasa por su mejor momento y podría entrar en crisis si no logra vencer a León en casa, los rojiblancos se han visto muy inferiores ante sus últimos dos rivales y tal parece que Gago no ha sabido contrarrestar a los rivales, priorizando buscar el empate, en juegos donde se ha llevado tres goles, León durante todo el torneo no ha sido protagonista y esta sería su gran oportunidad para mostrar de lo que es capaz, sin duda ambos necesitan sumar tres puntos y en la cancha será un partido muy disputado.

Antecedentes

León 1-2 Chivas

León 0-2 Chivas

Chivas 0-0 León

León 2-1 Chivas

Chivas 0-3 León

Última alineación Chivas

Rangel, Orozco, Briseño, Sepúlveda, Mozo, Beltrán, Gutiérrez, Guzmán, Cowell, Marín, Alvarado.

Última alineación León

Cota, Rodríguez, Bellón, Frías, Moreno, Hernández, Ramírez, Santos, Guerra, López, Viñas.