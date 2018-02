Alberto Castellanos: "Si no hay ascenso, difícilmente seguiría existiendo Leones Negros"

Google Plus

Foto: Ernesto López Mota

El tema que está en boca de todos en este momento para los equipos de la Primera División en México y las escuadras que compiten en la 'Liga de Plata', la posible abolición de descensos y ascensos a la Liga MX por un período de tiempo extendido. Alberto Castellanos, presidente de la Universidad de Guadalajara en la rama del equipo profesional, dio su versión de los hechos y la postura que afrontará junto a los otros 15 equipos de la división sobre está cuestión.

"Caería el nivel de juego en las dos divisiones"

"Quiero manifestar mi rechazo total a la propuesta que se puso sobre la mesa, según comenta el presidente de la Liga, pero que aún no hay nada. De entrada, si esto llegara a prosperar, deberían de cambiarle el nombre a la liga, pero además estaría matando la razón de ser y aspiraciones de lo que se pone en juego en el futbol mexicano", de entrada el presidente Alberto Castellanos no quiere que acepten está propuesta porque mataría a los equipos de dicha división.

También no solo será un duro golpe para los equipos del Ascenso MX con esta medida que quieren tomar por un período de cuatro años, sino que las divisiones de abajo como la Segunda y Tercera División Profesional se verían mermados. Los jóvenes futbolistas que disputan aquí el sueño de llegar a ser profesionales en la élite del deporte del balón, verían quebrado su paso para llegar a su objetivo.

"No tenemos voz ni voto los equipos de Ascenso ante la FMF"

Mencionó que los equipos con grandes inversiones en esta división como Atlético de San Luis, Celaya, FC Juárez y otros, se vendrían abajo porque sus proyectos no tendrían un fin común, por lo que se bajaría notoriamente el interés. Con el cuaderno de cargos que cumplen estos equipos para aspirar a la Liga MX, sería mundano tener todos los requerimientos ya que no servirían para nada.

Sobre la situación hipotética en que sucediera está situación en un futuro, esto sería lo que pasaría con Leones Negros: "Sería muy difícil que la Universidad de Guadalajara pueda quedarse en está categoría si no se juega a nada. Si se llegara a dar esto, yo no puedo tomar la decisión de desaparecer o no al equipo, pero sería complicada para la institución mantener a un equipo sin aspiraciones", mencionó el dirigente para poner en contexto la inversión que año a año se tiene, siendo en este período de 2017-2018 de 40 MDP, esta cantidad solo para el primer equipo.

"Leones Negros, no es autosustentable"

Enlistó el presidente del cuadro melenudo, las diferentes cosas que han podido lograr a partir que se generó el cuaderno de cargos y tener su derecho a ascender. Donde destaca que ellos generaron su equipo femenil antes de que se obligara a los equipos de Primera División a generar uno. Además de las diferentes franquicias que han creado en Segunda y Tercera División, dando una gran inversión a las Fuerzas Básicas del cuadro Universitario.

Anunció el maestro Castellanos, que el próximo lunes están citados en la Federación Mexicana de Fútbol para tener la primera reunión sobre este tema. Invita el presidente del cuadro melenudo, a que los equipos del Ascenso MX se unan en bloque, para evitar que los altos jerarcas de los equipos en la Liga MX tomen la decisión de llevar a cabo la situación. Porque si se llega a dar, perdería demasiado interés la competición.