Agónico partido en el Olímpico de Tapachula

Sonó el silbatazo inicial y rodó el balón en el estadio Olímpico de Tapachula para disputarse la Jornada cinco de la Liga de Ascenso Mx entre Cafetaleros y Alebrijes de Oaxaca.

Un partido bastante parejo y con varias incidencias que concluyeron en tarjetas amarillas es lo que se vivió en el desarrollo de este encuentro desde el puerto tapachulteco.

Cafetaleros inició generando peligro al área rival, desbordando por ambas bandas y buscando el gol que afianzara una mínima ventaja en el marcador. Por su parte la escuadra visitante plantó una buena linea defensiva que no permitía que la escuadra local generara peligro en el área chica comandada por Álvarez.

La primera amonestación del encuentro llegó para el jugador Juan Pablo Vigón que genera un empujón sobre el jugador de Alebrijes Allam Bello a unos metros antes de la línea de medio campo. El silbante marcó tarjeta amarilla para ambos jugadores puesto que se calentaron las cosas y se dijeron algunas cosas en terreno de juego.

Para el minuto 33, Douglas Silva recibió tarjeta de amostestación tras dar un patadazo a la cara al defensa de la escuadra visitante en un intento por bajar el balón con el pie, lo cual generó un contacto y rozón en la cara del defensor alebrije.

Los directivos técnicos de ambas escuadras no dejaban de dar indicaciones a sus jugadores, que insistieran y generaran jugadas que desembocaran en una anotación. La afición Cafetalera fiel a su escuadra no dejaba de alentar desde las tribunas y no era para menos ya que estaba haciendo su debut como Director Técnico Francisco Ramírez.

Sin más por jugar el silbante pitó el término del primer tiempo y se fueron al descanso. Los D.T se reunieron escasos minutos con sus jugadores para tener una pequeña charla técnica, hacer alguno ajustes y modificaciones para el arranque de la parte complementaria.

Zarparon los jugadores al terreno de juego para disputar los últimos 45 minutos de la parte complementaria que le quedaba de vida al encuentro. Los cambios por parte de ambos equipos empezaron a generarse apenas trancurridos los primeros minutos. Seguieron ejerciéndose jugadas de presión pero aún no llegaba el gol de la ventaja .

Sin mayor actividad y perfilándose a la recta final el partido en el Olímpico de Tapachula se generó falta sobre Cafetaleros, el silbante marcó la pena máxima a favor de Alebrijes. Penal cobrado por el cancerbero Alebrije Lucero Álvarez y con lo cual le dio la ventaja a su equipo.

Sin más por jugarse terminado el tiempo agregado, el arbitro central pita el final del partido. Cafetaleros de Tapachula cae un gol por cero en localía ante Alebrijes de Oaxaca. Primera derrota en el inicio de Ramírez al mando de Cafetaleros. El siguiente encuentro para los pupílos de Ramírez será en la Jornada 6 visitando a Correcaminos, mientras que los dirigidos por Rubirosa recibirána Leones Negros.