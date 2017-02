Juan Pablo Vigón: "Todavía está en nuestra mente calificar"

Google Plus

Foto: Cafataleros FC

Cafetaleros de Tapachula cerró su preparación de cara a lo que será el encuentro ante la escuadra de Venados de Mérida correspondiente a la Jornada 9 de la Liga de Ascenso Mx, torneo Clausura 2017.

El resultado del partido ante Potros del Atlante dejó un mal sabor de boca para los pupilos de Francisco Ramírez, prueba de ellos son las palabras que externó el capitán Juan Pablo Vigón en conferencia de prensa: "La verdad que ese punto nos supo amargo, nosotros esperábamos traer los tres puntos de Cancún, pero lo tomamos bien, lo tomamos con una mejoría y esa es la línea para poder sumar de tres puntos y esperamos a Venados para poder hacerle lo mismo ó mejor juego y plantarnos igual, sacar los tres puntos que es lo que más queremos aquí en casa".

A la llegada de Ramírez, el conjunto tapachulteco ha trabajado ha marchas forzadas para revertir la situación táctica y técnica plantada en el terreno de juego. Si bien, para el conjunto Cafetalero no le ha sido nada sencillo sumar de a tres unidades en lo que ha disputado del torneo pero se mantiene la integridad y la confianza en el interior del conjunto hacía las implementaciones estratégicas de Paco Ramírez: "Nosotros estamos a la orden de Paco, lo que él nos diga trabajamos y creemos que es importante en su trabajo, en su táctica; entonces estamos al cien por ciento con él y los jugadores entendemos que el que está mejor es el que va jugar, entonces si cambia o no cambia es cosa que tenemos que respetar y no bajar los brazos para poder lograr el objetivo que tenemos que es calificar", aseguró el capitán del equipo, Vigón.

Respecto al partido del próximo sábado, el capitán externó que tendrán que salir al terreno de juego a proponer y generar llegadas, la localía es algo que debe pesar y conseguir los tres puntos ante el conjunto de Venados será de vital importancia, por ello, para el capitán Vigón las claves para el triunfo Cafetalero se resumen en: "Tener el balón y mucha dinámica; teniendo el balón , que se cansen ellos y que les vamos a jugar como Paco nos dijo y con eso yo siento que teniendo el balón vamos a poder sacar los tres puntos", manifestó.

La localía es un factor vital así como también lo es el apoyo de la afición, el apoyo al conjunto de Tapachula en la búsqueda de conseguir la calificación: "Yo he visto un muy buen apoyo de la afición de Tapachula, y ahora con esta promoción que hace la directiva, los invito a que nos apoyen con la playera verde o la de Cafetaleros y juntos sacar esto adelante. Todavía está en nuestra mente calificar , nosotros vamos a no dejar ir puntos para poder calificar", concluyó.