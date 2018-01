Los Cafetaleros dominaron a la fiera

Google Plus

La fiera visitó a los Cafetaleros de Tapachula para disputar el encuentro correspondiente de la Jornada 2 de la Copa MX, en el caso del León buscaban obtener otros 3 puntos más luego de vencer a Venados en el encuentro pasado y en el caso de Cafetaleros querían triunfo en casa, y así fue, sorprendieron a los visitantes venciéndolos 2 a 1.

La cancha del Estadio Olímpico de Tapachula fue el indicado para que el conjunto local pudiera vencer a León; y ante una amena noche el ambiente de las aficiones era de fiesta y alegría, alentando a sus equipos.

Al minuto 13 en una jugada polémica, el árbitro central perdonó la tarjeta roja a Félix Araujo tras un golpe en el rostro del argentino Rodrigo Cecchini.

En el 36', Cristian Torres dentro del área remató de cabeza y su tiro se fue por arriba de la portería local; apenas minutos después Álvaro Ramos remató tras un servicio de Lainez, sin embargo el portero cafetalero Carlos López logró desviar el balón sobre la línea, el equipo local se salvó del primero y con ello la fiera avisaba que buscaban el gol.

Después del descanso arrancó la segunda mitad que prometía mínimo algún gol de ambos equipos. Los felinos con más intensidad en sus tiros querían que llegara el primero.

El equipo local alertaba a León, y minutos más tarde y después de varios intentos en el 73’ abrieron el marcador con el gol de Leonardo Ramos haciendo el primero para los locales.

No obstante no estuvieron conformes con uno nada más y lograron hacer el segundo, Eduardo Pérez instalado dentro del área logró el 2-0 y con ello la ventaja para su equipo era mayor.

El partido estaba a punto de concluir, y la fiera no pudo dominar en esta ocasión; no querían regresar a casa en ceros y en el 91' Iván Piris remató de cabeza para acortar distancias, sin embargo el tiempo no alcanzó y se dio el silbatazo final.