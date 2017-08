Stefan Medina: "Tenemos un gran plantel y capacidad para sostener este gran momento"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Importante compromiso el que tendrá esta mitad de semana Rayados en su casa ante los Diablos Rojos del Toluca en punto de las 21:00hrs, con el fin de mantener su paso invicto que lo coloca hasta el momento como el líder general del Apertura 2017.

El zaguero colombiano, Stefan Medina, compareció en conferencia de prensa para manifestar sus puntos de vista de cara al choque ante los escarlatas, equipo al cual ‘La Pandilla’ no puede derrotar desde el 2015.

“Va a ser demasiado importante para nosotros sumar esos tres puntos, sabemos que no va a ser nada fácil, va a ser un partido muy complicado, Toluca es un gran rival y seguramente el partido va a estar un nivel muy importante. Nosotros como equipo tenemos que tener esa capacidad de saber enfrentar el partido, dar nuestro máximo potencial”.

Sobre el liderato que actualmente posee el conjunto de Antonio Mohamed, Medina dijo lo siguiente: “(Es) muy importante, creo que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, tenemos un gran plantel y toda la capacidad para sostener este gran momento. Esperemos darlo todo dentro del terreno de juego, todavía hay cosas por mejorar”.

Stefan comentó que era sabedor de la segunda oportunidad que iba a recibir con Rayados y que llegó con mayor experiencia, luego de haber tenido un paso fructífero con los ‘Tuzos’ del Pachuca, equipo con el que pudo conseguir su primer título en el futbol mexicano.

Finalmente al ser cuestionado sobre si Toluca será el rival más complicado de los que han tenido hasta el momento, Medina dijo: “Para nosotros todos los partidos son importantes, cada equipo tiene características diferentes. Lo particular de esta liga es que es demasiado competitiva, no tienes rivales fáciles, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tenemos que ser muy inteligentes y no podemos permitir eso, si seguimos compitiendo de esta manera, vamos a poder sostener un torneo muy regular”.