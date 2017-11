Antonio Mohamed: "Los números hablan por sí solos, no los puede borrar nadie"

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

El momento ha llegado, la Liguilla, esa fase que ya tanto ansiaba jugar Rayados está por iniciar y el conjunto albiazul tiene como primer sinodal al Atlas de José Guadalupe Cruz. El timonel regiomontano, Antonio Mohamed, ofreció interesantes declaraciones para el medio deportivo TDN, donde destacó la importancia de lo hecho por su equipo tanto el presente torneo como en pasadas ediciones.

“Los números hablan por sí solos, no los puede borrar nadie. Falta el campeonato para redondear el círculo, ojalá lo podamos lograr, es el sueño que tengo y si no alcanza después veremos qué es lo mejor para Monterrey, que yo siga o no. Jamás estaría en un lugar donde yo le haga el daño al club. Para mí el contrato del entrenador por más que lo tengas firmado, depende de los resultados”.

Sobre las críticas que ha llegado a recibir en su estancia como estratega de ‘La Pandilla’, el ‘Turco’ dijo lo siguiente: “Es muy fácil, si hubiera decidido mal, yo pierdo mi trabajo, la gente que cuestionó no, sigue trabajando y sigue opinando. Seguramente su credibilidad estará en duda por las cosas que uno pudiera presupuestar antes de tiempo”

‘Tony’ recordó cómo se vivió el inicio de este Apertura 2017 que terminó comandando prácticamente en su totalidad como líder general: “Para mí es un doble desafío, revertir los abucheos por aplausos y el equipo lo pudo lograr. No me gusta que me abucheen, a nadie le gusta que lo abuchee su propia gente pero yo creía que era un momento que se podía revertir. Ahora si me hubieses agarrado en otro momento a mitad de torneo, o que el equipo no funcionaba, yo hubiese agarrado las maletas y me iba a mi casa”, finalizó.

Este jueves primer capítulo de la Fiesta Grande para Rayados, todo arrancará a las 21:30hrs en el Estadio Jalisco ante un Atlas que buscará dar la sorpresa de eliminar al superlíder.