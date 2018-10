Moreirense 0-1 Sporting: Slimani resolve!

Na 30ª jornada da Liga Portuguesa, o Moreirense recebeu em casa o Sporting. Relativamente ao último jogo das duas equipas, Miguel Leal fez 4 alterações, fazendo entrar no onze inicial Coronas, Schons, Filipe Gonçalves e Ohemeng. Já Jorge Jesus realizou apenas 2 alterações em relação ao jogo frente ao Marítimo, fazendo entrar no onze o lateral Marvin Zeegelaar e o capitão Adrien Silva.

Uma primeira parte que resolveu o jogo

Entrada sem gás das duas equipas, lentas e sem conseguirem fazer jogadas de grande perigo. Contudo, ao minuto 16, Teo Gutiérrez picou a bola sobre a defesa do Moreirense onde surge Schelotto que, de primeira, serve Slimani que só teve de encostar para o fundo das redes. Apesar de validado, Slimani parece estar um pouco adiantado em relação ao último defesa da equipa da casa. O golo soltou a equipa, que começou a realizar jogadas mais criativas e um ataque mais rápido, conduzido por Adrien, Bryan Ruiz ou João Mário. Ainda antes de acabar a primeira parte, o Sporting volta a marcar mas desta vez o árbitro assinala fora-de-jogo, apesar de Teo Gutiérrez estar em posição legal.

Uma segunda parte sem criatividade

O Sporting entrou bem no jogo, com as linhas subidas e um ataque fluído. No entanto, pouco depois o jogo acalmou e as equipas entraram numa fase de pouca criatividade e sem criação de oportunidades, embora o Sporting se tivesse mantido por cima do jogo. Ao minuto 76, Bruno Paixão expulsa Jorge Jesus após uma entrada de Rafael Martins sobre Schelotto, onde não existiu qualquer sanção disiciplinar. Até final, destaque para uma grande jogada de Gelson Martins, que consegue tirar do caminho 2 adversários para rematar muito perto do poste da baliza defendida por Stefanovic.

Raúl José reconhece jogo complicado

Face à expulsão de Jorge Jesus, foi Raúl José que se dirigiu aos jornalistas. Segundo o mesmo, “foi um jogo difícil”, mas “fomos competentes, conquistamos os três pontos e vamos para casa”. Raúl José reconhece, ainda, que “eles tiveram um ou outro lance, mas fomos sempre controlando”. Do lado do Moreirense, Miguel Leal estava orgulhoso da sua equipa, pois “os jogadores estiveram exemplares”, lamentando o resultado final por terem perdido “por um lance em fora-de-jogo, mas isso também faz parte do jogo”. Relativamente aos objetivos do clube, o técnico considera que vão atingi-los, sem deixar de referir que nos últimos jogos foram "claramente prejudicados”.

Desta forma, o Sporting sobe para à liderança do campeonato, com 74 pontos, mas com menos um jogo em relação ao Benfica, que recebe a equipa do Vitória de Setúbal na próxima segunda-feira.