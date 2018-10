Retrospectiva da primeira metade Primeira Liga 2014/2015

Algumas surpresas agradáveis, outras nem tanto

O campeonato vai a meio, e o Benfica, foi o merecido campeão de Inverno! Será? Muitos dizem que sim, outros nem tanto. O que conta, é que de facto, o Benfica vai na frente, no que toca à questão pontual. Em 14 jogos, apenas desperdiçou pontos em 2 deles, tendo tido uma derrota, e um empate, frente ao Braga e Sporting, respectivamente.

Talvez a maior surpresa nesta primeira metade de temporada, seja mesmo o Vitória de Guimarães, que atualmente, ocupa o 4º lugar da tabela classificativa, mas que até já ocupou o primeiro posto. A turma de Rui Vitória ainda só perdeu por duas ocasiões, e nem foi frente a nenhum dos três grandes, porque a esses, fez frente, e com todo o mérito, aplicou uma pesada derrota ao Sporting, por 3-0, e consegui arrecadas 1 ponto, frente ao FC Porto.

O Sporting de Marco Silva, é talvez a maior desilusão desta primeira metade de campeonato, comparativamente à época transacta em que a equipa terminou num 2º lugar bastante respeitado, esta metade de campeonato, não está a correr de feição à turma de Alvalade. Vão saltitando entre o 10º e o 5º lugar, desde o início de temporada, e à conta disso, actualmente, ocupam o 5º posto, a 10 pontos do líder, Benfica.

E porque não, falar também da excelente campanha que o SC Braga tem vindo a fazer no campeonato, e nas outras competições também. A equipa do norte de Portugal, ocupa o 3º posto da tabela, com os mesmos pontos que o Vitória de Guimarães, e apenas 3 pontos do 2ºclassificado, que é o FC Porto. FC Porto este, que não tem estado no seu melhor, e isso reflecte-se na desvantagem de 6 pontos que já leva para o seu maior rival.

Do lado oposto, da tabela

Em pior situação, estão os últimos classificados. Neste momento, as últimas posições são ocupadas por Gil Vicente, Académica e Vitória de Setúbal. Grandes surpresa, a inclusão da Académica nesta lista, visto que na época transacta, terminou num bastante honroso 8º lugar, e o Vitória de Setúbal até terminou ainda mais acima, no 7º posto. Paulo Sérgio, actual técnico da equipa da Briosa, dos assobios já não se livra, e até já viu alguns lenços brancos.

Quanto à equipa do Gil Vicente, ainda não conseguiu somar nenhuma derrota esta época, e até já sofreu uma pesada derrota em sua casa, frente ao Sporting.

As surpresas

As grandes surpresas neste campeonato, têm sido, sem dúvidas, o Boavista e o Moreirense, recém-promovidos à 1ª Liga, e que estão a fazer um campeonato bastante bom. A equipa do Bessa, já conta 4 vitórias, enquanto que o Moreirense, já leva 5 vitórias, no decorrer do campeonato.

O Penafiel, também recém-promovido, tem cumprido os requesitos mínimos, no que toca à manutenção, estando de momento em 15º lugar, no entanto, se quiser permanecer na principal competição nacional, vai ter de fazer mais, e melhor.