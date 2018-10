Octávio Machado ao ataque

Depois da vitória do Sporting B diante do Desportivo de Chaves, Octávio Machado aproveitou a ocasião para lançar algumas farpas e ataques. Começou por valorizar os escalões de formação do Sporting, assim como o seu reflexo nas selecções portuguesas nos diversos escalões. Ao mesmo tempo, o dirigente leonino aproveitou para lançar indirectas a Renato Sanches e Gonçalo Guedes, produtos da formação do Benfica que recentemente se tornaram internacionais A.

Foto: rtp.pt

«Basta ver pela convocatória da Seleção, onde grande parte dos jogadores são formados aqui, seja na seleção A, Sub-21 ou olímpica... São sete titulares, mas depois ainda entraram Quaresma e William. Isto dá nove em 14! É muita gente e gente formada no clube, que percorreu patamares. Para chegar à Seleção tiveram de percorrer um espaço enorme, de convencer tudo e todos. Quando outros só por vestir a camisola uma vez ou duas chegam lá e... desaparecem. São suplentes nos Sub-21 de um momento para o outro. Não é hábito desta casa. Aqui fazemos formação sustentada, há etapas a superar e vê-se isso na equipa atual do Sporting. Com excelentes jogadores. E, depois, comparar neste momento o João Mário ou Adrien com o Renato Sanches é um trabalho de imaginação só ao alcance de pessoas que veem filmes aos quadradinhos... Para os nossos jogadores é muito difícil chegar lá, têm de trabalhar muito.».

Consequentemente, Octávio passou à questão da arbitragem. Ao comentar a nomeação de Nuno Almeida para a partida entre o Sporting e o Marítimo, o dirigente sportinguista não deixou de deixar a sua mensagem para o eterno rival.

«É um jovem com qualidade, como outros jovens, ou outros menos jovens também muita qualidade. Alguns deles afastados por estratégia. A contestação foi para afastar árbitros que não garantiam 100% a uma camisola na sua atuação. O Jorge Sousa, que apitou dois jogos do Benfica, nos quais eles perderam os dois... O Benfica contestou por causa do Slimani, foi feita a denúncia, que teve como objetivo criar dificuldades, mas acima de tudo colocar em causa o Jorge Sousa, para não arbitrar mais. É só pensar bem... Não dava 100% de garantias, a estatísticas mostram que o Benfica tinha dificuldades... Assim como outros também se afastaram, como o Marco Ferreira, que ainda não foi resolvido.».

Foto: cmjornal.xl.pt

Finalmente, Octávio Machado analisou a nomeação de João Capela para o encontro do Benfica diante da Académica. Aí foi Vítor Pereira o principal visado pelo dirigente verde-e-branco.

«Só lembra ao Vítor Pereira... Está a colocar o árbitro numa posição difícil, lançando-o às feras.[...] Mas dá conforto a um clube, pois é um árbitro que faz 14 jogos desse clube e lhes dá 13 vitórias e um empate, com o adversário a não marcar um golo. É a nomeação ideal depois do desgaste de uma competição europeia, onde conseguiram um bom resultado para uma equipa portuguesa. É o melhor. É aqui que o Vítor Pereira deixou cair a máscara; demonstrou, com esta nomeação, que o Fernando Gomes pecou por tardio por não o ter afastado mais cedo.».