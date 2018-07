TC: Mauricio Lambiris se llevó la "Carrera del Millón" en Rafaela

Google Plus

En una carrera para el infarto, Mauricio Lambiris (Ford) se llevó la victoria de la "Carrera del Millón", que se disputó en el Autódromo de Rafaela, por la octava fecha del Turismo de Carretera (TC). El piloto uruguayo venció la competencia de manera categórica.

Previo a la largada Lambiris se mantuvo en el lote de punta, batallando arduamente con nada más, ni nada menos que el campeón de la categoría más popular de la Argentina, Agustín Canapino (Chevrolet), en cuál ambos revivieron el duelo Ford-Chevrolet, pero la batalla final la ganó la marca del ovalo.

Detrás de ellos los seguían Esteban Gini (Chevrolet), Juan Pablo Gianini (Ford), Matías Rossi (Ford), Nicolás Bonelli (Ford), Mariano Werner (Ford) y Juan José Ebarlín (Chevrolet), en los primeros lugares.

Retrasos de Juan Manuel Silva y Facundo Ardusso

En los primeros giros las cosas no cambiaban, sin embargo se iba a producir un golpe de escena, en los puestos de retaguardia, como los retrasos de Juan Manuel Silva (Ford) y del subcampeón Facundo Ardusso (Torino).

Gran maniobra del heptacampeón, Guillermo Ortelli

El heptacampeón de la categoría, Guillermo Ortelli (Chevrolet) hizo 2x1 al superar a los Dodge de Julián Santero y Juan Martín Trucco, en una gran maniobra del piloto de Salto.

Presión de Canapino a Lambiris

En la vuelta seis Canapino comenzó a atacar al Ford de Lambiris, en todos lo huecos que encontraba, por el lado interno del curvón, en la succión de la zona de las rectas y en la zona del frenaje en las chicanas, por el lado externo e interno, pero no había forma de que Canapino supere al piloto uruguayo.

En la vuelta 12 ingresó el Auto de Seguridad por el abandono de Lionel Pernía (Torino), quien quedó mal ubicado en la pista y debieron rescatarlo, esto permitió un alivio para Lambiris.

Cuando se reinició la competencia Canapino nuevamente salió al ataque de Lambiris, mientras que Gianini superó a Gini y era el nuevo tercero de la competencia, y de a poco comenzaba a acercarse peligrosamente a Canapino, ya que el ingreso del Auto de Seguridad, le cayó mejor a la marca del ovalo, que al Chevrolet de Canapino. Mientras que el piloto arrecifeño observaba a través de los espejos retrovisores el acercamiento de Gianini.

Abandono de Gini

Cuando estaban ubicados en la misma línea: Lambiris, Canapino y Gianini, desertó la competencia Gini, quien sufrió la rotura de su motor, y nuevamente debió ingresar el Auto de Seguridad.

Batalla entre Lambiris y Canapino

Nuevamente los autos volvieron a acelerar y Lambiris ni dejó que se asome el campeón, sin embargo el "Titán" tiró su última bala que le quedaba, cuando se tiró en la última vuelta y se tiró en la zona del frenaje de la chicana 1, peso se pasó de largo, cortó la chicana y levantó para que lo pase el piloto de Ford, y así evitar una sanción.

Declaraciones de los tres integrantes del podio

Mauricio Lambiris (1°): "Estoy muy contento con el resultado que hemos obtenido, con la victoria que logramos. Estamos iniciando una nueva etapa, a partir de esta resultado, y esperemos que peleemos cosas importantes, como el campeonato", dijo el vencedor a Campeones Radio.

Agustín Canapino (2°): "Peleamos hasta el final con Mauricio. El Ford frenaba un poco mejor que yo, pero no me alcanzaba para pasarlo y cuando quiero hacerlo corte la chicana y para evitar una sanción lo espere para devolverle el puesto. Le quiero agradecer a todo el equipo por este gran auto que me entregaron", cerró el campeón.

Para finalizar habló el último integrante del podio Juan Pablo Gianini (3°): "Contento con este tercer lugar, en los entrenamientos ya habíamos arrancado bien, ayer me equivoqué a la hora de clasificar, y hoy en la serie que fue bastante enredada, sufrí bastante, esperamos continuar por este camino", declaró.

Con los resultados de hoy Jonathan Castellano (Dodge), quien finalizó séptimo continúa al frente del campeonato con 260.50 puntos, seguido por Facundo Ardusso con 221.5 unidades, luego aparece Mariano Werner con 220.5 puntos, en cuarto lugar se ubica Juan Martín Trucco con 220 unidades y en quinto lugar se ubica Guillermo Ortelli con 203 puntos.

La novena fecha del TC será el 19 de agosto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, en esta oportunidad se correrán los 1.000 kilómetros.

Final - Rafaela

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 42:29.396

2° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 42:29.641 0.245

3° GIANINI, JUAN PABLO Ford 42:30.231 0.835

4° BONELLI, NICOLÁS Ford 42:30.667 1.271

5° WERNER, MARIANO Ford 42:31.064 1.668

6° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 42:31.440 2.044

7° CASTELLANO, JONATAN Dodge 42:33.121 3.725

8° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 42:33.390 3.994

9° SANTERO, JULIÁN Dodge 42:33.668 4.272

10° ROSSI, MATÍAS Ford 42:34.655 5.259

11° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 42:34.873 5.477

12° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 42:35.458 6.062

13° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 42:35.815 6.419

14° SPATARO, EMILIANO Torino 42:36.436 7.040

15° TROSSET, NICOLÁS Dodge 42:38.095 8.699

16° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 42:38.654 9.258

17° UGALDE, LIONEL Ford 42:39.801 10.405

18° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 42:40.019 10.623

19° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 42:40.514 11.118

20° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 42:40.995 11.599

21° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 42:41.378 11.982

22° OKULOVICH, CARLOS Torino 42:42.540 13.144

23° ALAUX, SERGIO Chevrolet 42:43.801 14.405

24° SILVA, JUAN MANUEL Ford 42:44.429 15.033

25° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 42:44.927 15.531

26° RUGGIERO, ALAN Torino 42:45.184 15.788

27° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 42:45.345 15.949

28° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 42:45.886 16.490

29° MORIATIS, EMANUEL Ford 42:45.953 16.557

30° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 42:46.274 16.878

31° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 42:52.177 22.781

32° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 42:52.178 22.782

33° MULET, LEANDRO Dodge 43:01.260 31.864

34° ARDUSSO, FACUNDO Torino 42:52.810 5 VTAS

35° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 29:14.279 7 VTAS

36° GINI, ESTEBAN Chevrolet 33:10.797 7 VTAS

37° PERNÍA, LEONEL Torino 13:16.660 16 VTAS

38° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 12:13.512 17 VTAS

39° JALAF, MATÍAS Ford 08:55.193 19 VTAS

40° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 09:05.737 19 VTAS

41° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 02:54.904 23 VTAS

42° NOLESI, MATHÍAS Ford 02:09.126 24 VTAS

PROMEDIO: 167,334 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 53 (CATALÁN MAGNI) VTA 23 EN 1:27.382 A 195,280 KM/H

APERCIBIDO: NRO 47 (MULET) POR TOQUE AL NRO 63 (BONELLI P)

APERCIBIDO: NRO 5 (MAZZACANE) POR TOQUE AL NRO 75 (ALAUX)

NO LARGO: NRO 157 (DE BENEDICTIS)

RECARGO: NRO 63 (BONELLI P) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 43 (DOSE)

Campeonato de TC (Etapa Regular)

1- Jonatan Castellano: 260.5 puntos

2- Facundo Ardusso: 221.5 unidades

3- Mariano Werner: 220.5 puntos

4- Juan Martín Trucco: 220 unidades

5- Guillermo Ortelli: 203 puntos

6- Gastón Mazzacane: 197 unidades

7- Agustín Canapino: 193.5 puntos

8- Mauricio Lambiris: 190.5 unidades

9- Juan Pablo Gianini: 190 puntos

10- Christian Ledesma: 180.5 unidades

11- Leonel Pernía: 170 puntos

12- Juan Marcos Angelini: 164 unidades

13- Matías Rossi: 162.5 puntos

14- Nicolás Trosset: 161 unidades

15- Julián Santero: 144 puntos