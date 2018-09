Super TC2000: Agustín Canapino, amo y señor de Oberá

La séptima fecha del Super TC2000 se llevó a cabo en Oberá, y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) fue el año y señor de la tierra colorada.

El "Titán" de Arrecifes ganó por primera vez en este año y estiró la ventaja en la pelea por el campeonato a su inmediato perseguidor, Facundo Ardusso (Renault Fluece), de esta manera el piloto arrecifeño alcanzó la victoria número 15 en la categoría más tecnológica del país.

Canapino ganó de punta a punta la séptima final del año del Super TC2000. Al inicio de la final Matías Rossi (Toyota Corolla) lo persiguió y lo presionó constantemente al piloto de Arrecifes, pero la pulseada la venció el piloto de Chevrolet.

Los relojes volvieron a cero por el despiste de Javier Merlo (Renault Fluence), luego de un toque con Fabián Yannantuoni (Peugeo 408) y tuvo que ingresar el Auto de Seguridad.

Batalla entre Canapino-Rossi y Pernía

Apenas se inicio la competencia del Super TC2000, Canapino comenzó a estirar la diferencia con respecto a Rossi, pero el "Misil" no se quedó quieto y empezaba a acecharlo, a su vez el "Titán" de Arrecifes aguantó los ataques del piloto de Del Viso, y de esta forma conservó el primer lugar.

Pelea entre Rossi y Pernía

En la vuelta ocho Leonel Pernía (Renault Fluence) comenzó a acercarse peligrosamente a Rossi, pero el "Tanito" aguardaba y estudiaba al "Misil".

La pelea era por el cuarto lugar, ya que el campeón, Facundo Ardusso quería quitarle la cuarta colocación a José Manuel Urcera (Citroën C4 Lounge). El campeón intentó superarlo en varias ocasiones, sin embargo Urcera se defendió muy bien y prevaleció en el cuarto lugar.

En la vuelta 10 Canapino estiró la ventaja con respecto a Rossi, a pesar de que continuaba intentando superarlo. El "Misil" comenzaba a defenderse de Pernía quien ya comenzaba a atacarlo.

En la siguiente, el piloto de Toyota pisó mejor en la recta, luego de realizar una buena tijera, pero en la zona del frenaje Rossi no pudo obtener el primer lugar y tuvo que conservar el segundo lugar.

En la vuelta 15 Pernía pudo superarlo y era el nuevo segundo, haciendo la misma maniobra. De esta manera el "Tanito" fue a buscarlos a Canapino, para arrebatarle la primera colocación, mientras que Rossi comenzó a perder rendimiento y se alejó de los punteros.

Canapino paseó por Oberá

El "Titán" de Arrecifes paseó por Oberá, ya que estiró la diferencia con respecto a Ardusso, logrando su primer triunfo este año en el Super TC2000. Pernía lo escoltó y completó el podio Rossi. Cuarto y quinto fueron Urcera y Ardusso.

Con estos resultados Agustín Canapino es el nuevo líder del Super TC2000, con 133 puntos, seguido de Ardusso con 112 unidades, tercero Rossi con 109 puntos y cuarto Pernía con 102 unidades.

La octava fecha del Super TC2000 será el 1 y 2 de septiembre en el mítico Callejero de Santa Fe.

Declaraciones de los tres integrantes del podio del Super TC2000

Agustín Canapino (1°): "No lo puedo creer, después de haber tenido una mitad de año con tantos altibajos, tener un triunfo como este reconforta. El Cruze anduvo muy rápido. Aproveche la pelea de Rossi con Pernía, que fue lo que permitió hacer la diferencia. Fue un fin de semana soñado. Veníamos de tres podios en escala invertida, y eso eso es muy bueno", dijo el "Titán" a Campeones Radio.

Leonel Pernía (2°): "Contento con este segundo puesto. Hicimos una muy buena maniobra con Rossi, y después batallé con Agustín. Estoy muy feliz con lo que hemos conseguido con el equipo y esperamos continuar así", señaló el "Tanito".

Matías Rossi (3°): "Lo que hice no me conforma. El auto no funcionó como funcionaba ayer. Destaco la largada que hice con Agustín, en un momento quise superarlo, pero no pude. Luego Pernía me superó bien y ahí perdí contacto con los dos, y no pude seguirle el ritmo".

"En la última curva me costaba mucho frenar y Pernía me supera, y ya no tenía con que pelear. Esto no me preocupa. El automovilismo es así un día ganas y al otro perdes. Ahora hay que evaluar cuál fue el problema que no nos permitió continuar el ritmo de Canapino y Pernía", concluyó el "Misil".

Carrera - Súper TC2000 - Oberá - 7° fecha

P N° PILOTO V TIEMPO DIF. 1 86 AGUSTÍN CANAPINO 25 49;44.131 2 3 LEONEL PERNIA 25 49;44.704 573 3 17 MATÍAS ROSSI 25 49;53.727 9.596 4 51 JOSÉ MANUEL URCERA 25 49;55.516 11.385 5 1 FACUNDO ARDUSSO 25 49;55.998 11.867 6 2 BERNARDO LLAVER 25 50;02.822 18.691 7 11 NÉSTOR GIROLAMI 25 50;03.215 19.084 8 44 MARIANO WERNER 25 50;05.520 21.389 9 22 EMILIANO SPATARO 25 50;10.574 26.443 10 68 JULIÁN SANTERO 25 50;27.215 43.084 11 10 MANUEL MALLO 25 50;31.734 47.603 12 29 FACUNDO CONTA 25 50;32.590 48.459 13 36 DAMIÁN FINESCHI 25 50;35.098 50.967 14 12 RAFAEL MORGENSTERN 25 50;36.888 52.757 15 99 ALESSANDRO SALERNO 25 50;50.632 >1min 16 21 MATÍAS MUÑOZ MARCHESI 24 49;08.886 1 vta 17 24 MANUEL LUQUE 24 49;52.312 1 vta 18 79 FACUNDO CHAPUR 23 47;22.198 2 vtas 19 55 FEDERICO IRIBARNE 22 44;31.664 3 vtas 20 5 FABIÁN YANNANTUONI 13 27;55.025 12 vtas 21 64 BRUNO ARMELLINI 10 22;13.847 15 vtas

Campeonato del Super TC2000

1- Agustín Canapino: 133 puntos

2- Facundo Ardusso: 112 unidades

3- Matías Rossi: 109 puntos

4- Leonel Pernía: 103 unidades

5- Bernardo Llaver: 81 puntos

6- Facundo Chapur: 75 unidades

7- Julián Santero: 60 puntos

8- Mariano Werner: 52 unidades

9- Fabián Yannantuoni: 45 puntos

10- José Manuel Urcera: 43 unidades

11- Emiliano Spataro: 41 puntos

12- Néstor Girolami: 39 unidades

13- Martín Moggia: 29 puntos

14- Matías Milla: 21 unidades

15- Matías Muñoz Marchesi: 17 puntos