Super TC2000: El rey Pernía

La carrera nocturna del Super TC2000 tuvo todos los condimentos posibles que puede tener una carrera especial como esta.

Todos los cálculos estaban hechos para que gane Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), sin embargo todos los pálpitos quedaron en el olvido.

El "Titán" de Arrecifes desertó la competencia en las primeras vueltas por un toque con Facundo Chapur (Citroën C4 Lounge)

Así se desarrolló la carrera nocturna en el Callejero de Santa Fe

Canapino largaba desde la primera colocación junto con Leonel Pernía (Renault Fluence), detrás se ubicaba Facundo Ardusso (Renault Fluence) y Chapur.

En los primeros metros Canapino se escapaba de Pernía y Ardusso, perdía el tercer lugar a manos de Chapur.

En la vuelta dos Chapur lo superó al "Tanito" y comenzaba a acecharlo a Canapino.

Batalla entre Canapino y Chapur

La batalla entre Canapino y Chapur era constante. El "Potro" cordobés quería el primer lugar a toda costa.

Mas atrás Matías Rossi (Toyota Corolla) lo superó a Emiliano Spataro (Renault Fluence) y era el nuevo sexto de la carrera.

La batalla entre Canapino y Chapur era feroz y en la vuelta cinco Chapur, quiso superarlo y en la variante el "Titán" siguió de largo y perdió la posibilidad de ganar, mientras que el "Potro" continuó un par de giros más.

Finalmente en la vuelta diez, el Citroën de Chapur dijo basta y abandonó la competencia e ingresó el Auto de Seguridad.

Carrera nocturna del Super TC 2000: El rey Pernía

Pernía ganó la carrera nocturna del Super TC 2000, aprovechando el abandono de Canapino y Chapur.

Al abandonar Chapur, Pernía quedó al frente del pelotón, seguido por Ardusso y Néstor Girolami (Peugeot 408).

Pernía vs Ardusso

Surgió una nueva batalla entre Pernía y Ardusso por el primer lugar de la carrera.

Con roces incluidos los dos se respetaron y continuaron la carrera en el primer y segundo lugar respectivamente.

Mientras que atrás había lucha entre Rossi, Girolami y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze).

El "Misil" se aplaudió con el Peugeot 408 del "Bebu" y el "Granadero" lo superó y era el nuevo tercero de la carrera, mientras que Llaver hacía lo propio y era el nuevo cuarto. El "Bebu" era el nuevo quinto de la carrera.

Declaraciones de los tres integrantes del podio

Leonel Pernía (1°): "Estoy muy contento con esta victoria. En un principio pensé que Facu me iba a superar, pero me respetó y pude llevarme este triunfo", expresó el "Tanito".

Facundo Ardusso (2°): "Hoy no arrancamos bien, la clasificación me costó mucho. El auto de Agustín y de Chapur funcionaban mucho mejor que el mío, pero con los abandonos de ellos pude mejorar". "Después fui por la carrera en un mano a mano con Leo, donde me tocó perder", dijo el "Flaco".

Matías Rossi: (3°): "La carrera fue de menos a más, largué séptimo y de ahí comencé a avanzar hasta llegar al tercer lugar, si la carrera hubiese durado más capaz que lo superaba a Ardusso. El auto funciona bien, pero aún le falta un poco para estar al nivel de los Renault o los Chevrolet", declaró el "Misil".

Mañana la actividad continuará a partir de las 8:30 con las pruebas libres de un total de 15 minutos. A las 10 de la mañana será la clasificación y las 12:05 arrancará la carrera diurna del Callejero de Santa Fe.