NASCAR Cup: McDowell dominó en el circuito de Indianapolis

La NASCAR Cup Series disputó su 24° fecha de la temporada 2023 en el circuito mixto de Indianapolis Motor Speedway. Daniel Suárez logró su primera pole de la temporada tras marcar un tiempo 1:27.968 en la segunda ronda de clasificación.

En la largada el piloto mexicano mantuvo el primer lugar mientras que Justin Haley se fue afuera e impacto contra la barrera de neumáticos tras recibir un toque de Joey Logano, lo que causó una bandera amarilla que terminaría siendo la única de la competencia. En el reinicio Michael McDowell superó a Suárez y finalmente el piloto de Front Row Motorsports se quedó con el segmento, siendo el primero para el en la categoría.

Apenas empezó la segunda etapa tanto McDowell como Suárez entraron a pits y el piloto de Trackhouse Racing salió por delante, quedando en el cuarto lugar. Tanto Denny Hamlin como Brad Keselowski habían parado durante la amarilla y por lo tanto quedaron en pista con el fin de pelear por la victoria de etapa, la cual terminaría quedando en manos del piloto de Joe Gibbs Racing.

Tras quedarse con la etapa 2, Hamlin entro a pits al inicio del segmento final y esto le permitió a McDowell recuperar la primera posición. Los líderes entraron a pits pero Suárez tuvo inconvenientes en su detención y saldría por detrás de Chase Elliott quien, una vez finalizado el ciclo, quedó en el segundo lugar a más de 3 segundos de McDowell quien seguía dominando la competencia.

Kamui Kobayashi, piloto japonés que estaba debutando en Cup, tuvo una salida de pista tras un contacto con Ricky Stenhouse Jr quien momentos antes había sacado de pista a Jenson Button, sin embargo ninguna de las maniobras terminó en amarilla. Elliott le empezó a recortar distancia a McDowell en las últimas vueltas pero se encontró con tráfico, lo que le permitió al piloto de Ford N°34 mantener la diferencia.

Finalmente McDowell se quedó con el triunfo tras liderar 54 de las 82 vueltas, logrando así su primera victoria de la temporada, la segunda en Cup (la otra fue la Daytona 500 de 2021) y la cuarta del equipo en la máxima división. Elliott, Suárez, Tyler Reddick, Alex Bowman, Chase Briscoe, Martin Truex Jr, Kyle Larson, Christopher Bell y Shane van Gisbergen completaron el Top 10.

https://twitter.com/NASCARonNBC/status/1690830397922250753?t=kCJ1_K2LP1nxR1AjniAIXA&s=19

"Mi familia viene a las carreras que creemos que podemos ganar", dijo McDowell después de abrazarse con su esposa e hijos tras bajarse de su auto. "Pensamos que podíamos ganar este. Realmente estaba tratando de mantener el ritmo. Supuse que habría una amarilla al final de la carrera y no quería quemar mis cosas. Solo estaba tratando de mantener esa brecha. Luego, cuando me metí en el tráfico, (Elliott) comenzó a cerrar y tuve que empujar, pero no puedo creerlo".

https://twitter.com/NASCAR/status/1690868043746811904?t=MaI87kVYEMz_HzrZrWd6Xw&s=19

Con la victoria, McDowell es el 13° clasificado al playoff y esto deja solo tres lugares disponibles. Así está el panorama con dos carreras restantes en la temporada regular:

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 WILLIAM BYROM Hendrick Motorsports 4 VICTORIAS 2 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing 3 VICTORIAS 3 KYLE BUSCH Richard Childress Racing 3 VICTORIAS 4 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing 2 VICTORIAS 5 KYLE LARSON Hendrick Motorsports 2 VICTORIAS 6 CHRIS BUESCHER RFK Racing 2 VICTORIAS 7 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 8 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing 1 VICTORIA 9 RYAN BLANEY Team Penske 1 VICTORIA 10 TYLER REDDICK 23XI Racing 1 VICTORIA 11 JOEY LOGANO Team Penske 1 VICTORIA 12 MICHAEL MCDOWELL Front Row Motorsports 1 VICTORIA 13 RICKY STENHOUSE JR JTG Daugherty Racing 1 VICTORIA 14 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing +145 15 BRAD KESELOWSKI RFK Racing +143 16 BUBBA WALLACE 23XI Racing +28 17 DANIEL SUÁREZ Trackhouse Racing -28 18 TY GIBBS Joe Gibbs Racing -49 19 CHASE ELLIOTT Hendrick Motorsports -80 20 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports -80

La próxima fecha será en el circuito de Watkins Glen International ubicado en New York. La práctica y clasificación van a ser el sábado 19 de agosto mientras que el domingo 20 a partir de las 16hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera de 90 vueltas, la cual será transmitida por DSports Motor tanto para Argentina como para Sudamérica.