NASCAR Cup: Reddick ganó una extensa carrera en Austin

La NASCAR Cup Series disputó su sexta fecha de la temporada 2023 en el Circuit of the Americas ubicado en Austin, Texas. William Byron se quedó con la pole por primera vez en la actual campaña luego de marcar un tiempo de 2:10:760 en la clasificación del sábado.

Para esta competencia se presentaron 39 pilotos, entre ellos Kimi Rakkionen (campeón de Fórmula 1 en 2007), Jenson Button (campeón de Fórmula 1 en 2009 que hacía su debut en la categoría), Jimmie Johnson (7 veces campeón de Cup), Jordan Taylor (campeón de IMSA que hacía su debut reemplazando a Chase Elliott) y Conor Daly (piloto de IndyCar Series).

La carrera tuvo un inicio accidentado con un trompo de Brad Keselowski y también de Ty Dillon quien se terminó llevando a Johnson, lo que dejó a estos últimos 2 afuera y también provocó la primera bandera amarilla de la tarde. En el reinicio Austin Cindric superó a Byron y lideró hasta la vuelta 7 cuando Tyler Reddick pasó al frente, este trato de hacer una diferencia pero en el giro 12 salió la amarilla por un incidente entre Kyle Larson y Bubba Wallace.

El reinicio marcó el final de la etapa 1 y Byron fue el ganador tras no entrar a pits, recordando que a partir de este año ya no aparece la bandera amarilla cuando termina el segmento. Larson hizo un trompo en la vuelta 18 pero no generó la bandera de precaución mientras que Byron hizo su detención en pits 8 giros después, dejando como líder nuevamente a Reddick quien finalmente se terminaría quedando con la segunda etapa.

El piloto de 23XI Racing siguió liderando hasta la vuelta 32 cuando cumplió con su parada en pits, lo que le permitió a Byron recuperar el primer lugar. Sin embargo, Reddick empezó a recortar la distancia ya que tenía mejores neumáticos y le tomó 7 vueltas alcanzar y posteriormente superar al piloto de Hendrick Motorsports. Dos vueltas después se presentó una amarilla por escombros y varios entraron a pits, a excepción de Joey Logano quien pasó a liderar la competencia.

En el reinicio el actual campeón fue superado por Byron y Reddick quienes pelearon por el primer lugar durante un par de vueltas, siendo el piloto del Toyota N°45 quien ganaría la pelea. Varios pilotos estaban ahorrando combustible para llegar al final hasta que a falta de 12 vueltas salió la amarilla debido a que Keselowski quedó detenido en la pista y muchos entraron a pits menos lo que habían parado un poco antes, entre ellos Busch, Hamlin y Raikkonen.

Reddick alargó la frenada en la curva 1 para recuperar la punta mientras que Ross Chastain quedó detenido en la pista tras un incidente con Austin Dillon y AJ Allmendinger, lo que provocó una nueva bandera de precaución. Se dio el reinicio pero poco después salió otra amarilla por escombros, lo que generó que la carrera se fuera a "overtime".

Luego de una seguidilla de incidentes y banderas amarillas la competencia se terminó extendiendo hasta un tercer tiempo extra, y finalmente tras más de tres horas y media Reddick logró su primera victoria de la temporada y la cuarta tanto para el como para 23XI en Cup. Busch, Bowman, Chastain, Byron, Cindric, Stenhouse, Buescher, Gibbs y Gilliland completaron el Top 10.

"Estuve esperando ganar acá en Cup por un largo tiempo", dijo Reddick quien con la victoria es el quinto piloto clasificado al playoff junto a Byron, Busch, Logano y Stenhouse. "Todo este equipo 23XI trabajó duro durante todo el invierno para mejorar el programa de autódromos y estaba extremadamente motivado por venir acá y mejorar el rendimiento. Estoy tan orgulloso de este equipo Monster Energy (patrocinador) y TRD (Toyota Racing Development). Todos los recursos que han puesto para cambiar el programa de autódromos significan mucho".

La carrera tuvo una duración total de 3 horas, 30 minutos y 32 segundos, convirtiéndose en la carrera de Cup más larga en un circuito mixto desde el 18 de enero de 1976 en Riverside. Aquella carrera, que fue a 191 vueltas y ganada por David Pearson, duró 5 horas, 2 minutos y 44 segundos.

La próxima fecha de la categoría será en el óvalo de Richmond Raceway. Habrá práctica y clasificación el sábado 1 de abril mientras que el domingo 2 a partir de las 16:30hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera de 400 vueltas, la cual va a ser transmitida por DSports para Sudamérica.