NASCAR Cup: Blaney cortó la mala racha en Charlotte

La NASCAR Cup Series disputó su 14° fecha de la temporada 2023 en el óvalo de Charlotte Motor Speedway, siendo esta la carrera más largada de la temporada con un total de 600 millas de distancia y la única con 4 etapas. La práctica y clasificación fueron canceladas debido a la lluvia y la grilla se definió por reglamento, dejando a William Byron en la pole, y la carrera también terminó siendo postergada para el lunes a las 16hs (hora de Argentina) por el mal clima.

Byron lideró en el inicio de la competencia pero fue superado por Denny Hamlin, sin embargo este fue superado por Christopher Bell quien estuvo al frente hasta la vuelta 36 cuando se presentó la bandera amarilla de competición. En el reinicio Blaney se puso primero pero poco después Bell lo superó y el piloto de Joe Gibbs Racing hizo una diferencia sobre el resto, la cual desapareció en el giro 75 por el trompo de Jimmie Johnson. Byron tomo el liderato tras las detenciones en pits, y al final el piloto de Hendrick Motorsports mantuvo a raya a Blaney y Bell para quedarse con la etapa.

Michael McDowell se quedó afuera para el inicio de la segunda etapa pero fue superado por Byron, quien batalló contra Bell por un par de vueltas. Se presentaron las detenciones en pits y, una vez finalizado el ciclo, Tyler Reddick quedó al frente seguido por Brad Keselowski a más de dos segundos, sin embargo saldría la bandera amarilla y posteriormente la roja debido a la lluvia la cual no duraría mucho y minutos más tarde se reanudaría la competencia.

Tras una batalla con Blaney durante vueltas, Reddick volvió frente mientras que Kyle Busch hizo un trompo tras un contacto con Brad Keselowski y causó una bandera de precaución. Se dio el reinicio con Blaney nuevamente pasando al frente pero en ese mismo giro salió otra vez la amarilla, esta vez por el incidente entre Denny Hamlin y Chase Elliott quienes terminaron abandonando la competencia. Chris Buescher superó al piloto de Penske y finalmente se quedó con el segmento, siendo el primero para el desde 2021.

Busch y Ricky Stenhouse Jr pelearon por el liderato en el inicio de la tercera etapa pero ambos serían superados por Kevin Harvick, quien lideró hasta el giro 229 cuando Blaney lo superó. Tres vueltas más tarde Bell hizo un trompo y causó una nueva bandera de precaución, todos entraron a pits y Byron fue el primero en salir, sin embargo el liderato le duró poco ya que el piloto del Ford N°12 recuperó la primera posición. Finalmente Blaney mantuvo a raya al piloto del Chevrolet N°24 para quedarse con la etapa, siendo la primera para el en la temporada.

Ya en la cuarta y última etapa Blaney y Byron volvieron a batallar por el primer lugar, pelea ganada por el piloto de Penske quien con el paso de las vueltas amplió la diferencia sobre el de Hendrick. McDowell perdió un neumático y causo una amarilla, se dio el reinicio pero vueltas más tarde Harvick hizo un trompo tras un contacto con Reddick y la carrera nuevamente se neutralizó. Byron superó a Blaney en el reinicio mientras que AJ Allmendinger hizo un trompo luego de tener un contacto con Stenhouse.

A 26 vuelta del final se presentó un accidente múltiple donde estuvieron involucrados Bell, Kyle Larson, Joey Logano y Ty Gibbs, causando una nueva amarilla la cual iba a terminar siendo la última de la carrera. Blaney logró ampliar la diferencia sobre el resto tras el reinicio y finalmente se quedó con la victoria, poniendo fin a una sequia de 59 carreras sin ganar, siendo también la segunda de la temporada para el equipo dirigido por Roger Penske. Byron, Martin Truex Jr, Bubba Wallace, Reddick, Busch, Stenhouse, Buescher, Austin Dillon y Zane Smith completaron el Top 10.

Después del festejo con el público, Blaney declaró lo siguiente: "Podría derramar una lágrima. Pude tomar la delantera, y ese auto era tan bueno que pude esperar un poco y luego pudimos arrancar. No esperaba una amarilla, solo porque nunca se sabe. Sé que teníamos el auto para hacerlo, pero los reinicios pueden ser una locura... Empiezas a sentir que ya no podes ganar cuando no ganas por un tiempo. Se pone difícil. Así que estoy súper agradecido con los muchachos del N°12 por creer en mí".

"Es genial. Qué fin de semana con Newgarden y Roger ganando en Indy y nosotros ganando las 600. Quiero decir, eso es genial. Eso rompe nuestra racha sin victorias ahí mismo, y eso es aún mejor", agregó el piloto de Penske, equipo que por primera vez logra ganar las 500 millas de Indianápolis y la Coca-Cola 600 en un mismo año.

Con esto Blaney se convierte en el décimo piloto clasificado de forma directa al playoff. Así se encuentra el campeonato con 12 fechas restantes en la temporada regular:

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports 3 VICTORIAS 2 KYLE BUSCH Richard Childress Racing 2 VICTORIAS 3 KYLE LARSON Hendrick Motorsports 2 VICTORIAS 4 RYAN BLANEY Team Penske 1 VICTORIA 5 MARTIN TRUEX JR Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 6 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 7 TYLER REDDICK 23XI Racing 1 VICTORIA 8 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing 1 VICTORIA 9 RICKY STENHOUSE JR JTG Daugherty Racing 1 VICTORIA 10 JOEY LOGANO Team Penske 1 VICTORIA 11 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing +154 12 KEVIN HARVICK Stewart-Haas Racing +146 13 BRAD KESELOWSKI RFK Racing +102 14 CHRIS BUESCHER RFK Racing +76 15 BUBBA WALLACE 23XI Racing +35 16 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports +4 17 CHASE BRISCOE 23XI Racing -4 18 TY GIBBS Joe Gibbs Racing -15 19 DANIEL SUÁREZ Trackhouse Racing -20 20 COREY LAJOIE Spire Motorsports -38

La próxima fecha del campeonato será en el óvalo de World Wide Technology Raceway, también conocido como "Gateway", ubicado en Madison, Illinois. La práctica y clasificación van a ser el sábado 3 de junio mientras que el domingo 4 a partir de las 16:30hs (hora de Argentina) se llevará a cabo la carrera pactada a 240 vueltas, la cual va a ser transmitida por DSports tanto para Argentina como Sudamérica.