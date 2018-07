Anthony Joshua luchará en septiembre y abril

FIB, AMB y campeón de peso pesado OMB Joshua (21-0) volverá al lugar de su sorprendente victoria sobre Wladimir Klitschko el 22 de septiembre de este año y el 13 de abril de 2019. Se espera que el británico se enfrente a Alexander Povetkin , como ordenado por la AMB, en el primero de sus dos combates, con Hearn para proporcionar la confirmación del oponente la próxima semana.

La orden de enfrentar a Povetkin llegó después de que las conversaciones sobre una muy esperada pelea de unificación de peso pesado con el poseedor del título del CMB Deontay Wilder no dieron fruto. Hearn sugirió anteriormente que un enfrentamiento entre Joshua y Wilder podría tener lugar en abril, y ahora se ha reservado una fecha para que el jugador de 28 años salga al ring ese mes.

"¡AJ regresará a casa! Encantado de anunciar que las próximas dos peleas de Joshua serán en el estadio nacional [Wembley] el 22 de septiembre y el 13 de abril", publicó Hearn en Twitter.

Joshua peleará contra Alexander Povetkin en esa fecha antes de volver a pelear en Wembley el 12 de abril del año próximo. La fecha de abril podría ser cuando Joshua finalmente suba al cuadrilátero contra el campeón del CMB Deontay Wilder. Las conversaciones entre AJ y Wilder se rompieron el mes pasado, antes de que la AMB ordenara a Joshua luchar contra su Povetkin obligatorio.

"Quiero agradecer a los partidarios de Gales y Gran Bretaña y también a la gente de Londres por esperar pacientemente mi regreso. Ser nacido en el norte de Londres y criado está en mi sangre. La oportunidad de pelear en un estadio tan emblemático es normalmente una vez en una oportunidad de carrera, por lo que tener la oportunidad de luchar allí nuevamente es increíble", atestiguó el púgil.

Wembley acaba de agregar un cuarto león a la guarida. Joshua luchó sus últimas dos peleas frente a 75,000 personas en el Estadio del Principado de Cardiff, pero ahora tiene la oportunidad de regresar a su patio trasero. Matchroom tenía permitido sentar a 90,000 personas para el choque de Joshua con Klitschko en abril de 2017 y Hearn esperará repetir la hazaña en septiembre y abril.

El alcalde de Londres Sadiq Khan jugó un papel clave para ayudar a Hearn a alcanzar su objetivo de capacidad. "Esa noche increíble del año pasado cuando Anthony Joshua derrotó a Wladimir Klitschko en Wembley frente a una multitud récord quedará como uno de los mejores eventos deportivos de nuestra ciudad", manifestó Khan.

AJ’s coming home! Delighted to announce @anthonyfjoshua next two fights will be at the National Stadium @wembleystadium September 22 and April 13 - September show announcement next week pic.twitter.com/q4eMW3IG0Y