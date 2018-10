Ward se contenta con la jubilación

Los mismos jugos que hicieron el S.O.G. ('Hijo de Dios') un técnico magistralmente eficiente en la dulce ciencia comienza a fluir a través de las venas del nativo del Área de la Bahía, lo que le hace extrañar profundamente el deporte que dominó por completo.

Su amor por el boxeo es claro ya que disfruta con los guantes puestos una vez más y echando las manos en su primera sesión de entrenamiento desde que se retiró. En el otro lado del golpe, sin embargo, deshacerse de algunos de los leones jóvenes y hambrientos en el programa también reforzó su decisión de retirarse en septiembre pasado.

¿Ward (32-0, 16 KOs) todavía se contenta con retirarse en la cima?

“Lo extraño, seguro. Es algo que he hecho durante básicamente 23 años seguidos, así que irme abruptamente ... no va a ser fácil, pero siento que fue la decisión correcta”, dijo Ward en el pub de Foley el martes frente al Empire State Building, donde celebró una conferencia de prensa para promocionar 'The Contender'.

'The Contender' originalmente se ejecutó desde 2005 a 2009. Este reinicio, que se emitirá durante 12 episodios en Epix, tiene la intención de servir como una tubería para el desarrollo de las próximas grandes estrellas del boxeo.

“Tienes que saber, amigo, que cuando llegue la próxima cosecha de chicos, esa cosecha más joven, dos o tres generaciones atrás, es hora de salir del camino y darles a esos chicos una oportunidad porque tienen hambre”, continuó Ward.

“Y ya has ganado el dinero, ya has tenido los cinturones y todo. No han probado eso, por lo que el hambre es un poco diferente. Incluso si los luchadores de diferentes ámbitos de la vida sienten ese hambre, los 16 concursantes de Contender incluyen a Eric Walker, de 34 años, Plaquemine, Luisiana, que fue encarcelado a los 15 años y pasó 14 años en prisión por intento de asesinato y robo. Walker aprendió cómo boxear en la cárcel”.

Walker, Mosley y los otros 14 boxeadores tendrán que aprender eso en sus respectivas carreras. Por supuesto, ayuda que puedan ver a Ward a los reconocidos entrenadores Freddie Roach y Naazim Richardson, quienes lideran un escuadrón de luchadores en 'The Contender'.

Ward sirviendo como presentador del programa y mentor de los boxeadores es una de varias oportunidades en la que tendremos que ver al ex campeón frente a la cámara. A principios de este mes, ESPN informó que Ward había firmado un acuerdo de varios años con la red para seguir siendo uno de sus analistas de boxeo.

Además, Ward retomará su papel de boxeador bajista Danny 'Stuntman' Wheeler en 'Creed II', que está programado para el lanzamiento del 21 de noviembre y protagonizará nuevamente a Michael B. Jordan y Sylvester Stallone. Wheeler demostró sin miramientos al joven Creed las cuerdas en el original en 2015. Ward promete más profundidad a su personaje en la secuela. “Vas a ver a Andre Ward interpretando a Danny 'Stuntman' Wheeler”, testificó, “y lo verás bajo la luz de que no me has visto antes”.