Malignaggi vs. McGregor, el ganador se lo lleva todo

¿Recuerdas cuando nadie en el mundo de MMA sabía quién era Paulie Malignaggi? La granja Pepperidge recuerda. Desafortunadamente, ese tiempo se ha ido después de la pelea en gran parte unilateral que se produjo entre Malignaggi y McGregor que condujo a la pelea de Floyd Mayweather.

La historia es la siguiente: McGregor, no impresionado con los comentarios que Malignaggi hizo sobre sus posibilidades en el boxeo, trajo a Paulie como un compañero de entrenamiento para la pelea de Mayweather. Paulie pensó que iba a enseñarle a Conor, pero en lugar de eso se vio encerrado en largas y duras peleas con el doble campeón de UFC.

Las fotos de las sesiones se filtraron, mostrando a Paulie en su trasero con McGregor parado sobre él. Un Malignaggi enojado abandonó el campamento poco después y pasó un mes contándole a cada canal de noticias que educó a McGregor. Los clips seleccionados publicados por el presidente de UFC, Dana White, parecían mostrar lo contrario.

Malignaggi nunca pareció superarlo siendo punked por McGregor para la publicidad, y ahora ha vuelto a tratar de hacer una lucha real con Conor suceda. Tiempo ¡habló con Paulie, quien sugirió un ganador se lleva todo combate de boxeo.

“No hay otra pelea que puede hacer que gana más dinero que él me haga luchar”, atestiguó Malignaggi. “El problema es que él es golpeado por mí. ¿Por qué están buscando para luchar en el peso pluma japones durante la mitad del dinero que usted puede ganar si me puede vencer? [Eddie] Hearn puede poner fácilmente la lucha juntos, [Al] Haymon puede poner fácilmente la lucha juntos, Showtime he dicho que estarían interesados ​​en ello, no creo que sea una obviedad en este momento. No creo que haya ningún secreto en este momento, hay dinero en la pelea”.

Por supuesto, Malignaggi no quiere tener nada que ver con McGregor en el Octágono. “En el boxeo me interesaría”, dijo.

“Me encantaría hacer una pelea de el ganador se lleva todo solo para que pueda ir gratis, pero no creo que alguna vez esté de acuerdo con eso. Me encantaría pelear contra Conor McGregor en una pelea de 'el ganador se lleva todo' en una pelea de boxeo, me encantaría absolutamente porque lo golpearía a pulpa, lo hospitalizaría y lo haría ir a casa a la quiebra también”, manifestó el púgil.

Desafortunadamente para Malignaggi, no creemos que tenga la estatura de atraer a McGregor al boxeo. Esa derrota en la décima ronda ante Floyd Mayweather es una ingeniosa ilusión óptica que coloca a Conor en una posición más alta en el mundo del boxeo de lo que tiene derecho a ser.

Incluso discutir una pelea con Malignaggi reduce sus acciones, porque los fanáticos del boxeo saben que Paulie probablemente ganaría. Al igual que sabemos, Malignaggi sería golpeado en la jaula. McGregor no es un muñeco. Si va a perder en el ring otra vez, tiene que ser contra una leyenda. Y tan respetado como Malignaggi fue en su día por serios fanáticos del boxeo, no es Mayweather, Pacquiao o De La Hoya.