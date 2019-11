Resultado Nacional de Paraguay - San Lorenzo de Almagro por la Copa Libertadores 2014 (1-1)

23:28: ¡De esta forma, nos despedimos de la retransmisión del encuentro de Copa Libertadores protagonizado por Nacional de Paraguay y San Lorenzo de Almagro. Luego, tendrán la crónica del cotejo a su disposición. Desde VAVEL Argentina agradecemos su compañía, buenas noches para todos.

23:21 Más allá del gol de Julio Santa Cruz sobre el final, San Lorenzo obtuvo un resultado valioso, ya que ahora tednrá que definir en el Estadio Pedro Bidegain, su casa. Bien por Nacional, conjunto que no entro en la clásica desesperación de un resultado adverso y logró igualar el marcador en la última jugada.

23:11 Final del partido en Paraguay, San Lorenzo igualó 1-1 con Nacional. Lo viviste por VAVEL Argentina.

92' ¡Gooooooooooooool de Nacional!. Lo hizo Julio Santa Cruz. La asistencia fue realizada por Fredy Bareiro. Nacional 1-1 San Lorenzo.

90' Tres minutos más en el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. San Lorenzo 1-0 Nacional.

89' Juan Argüello (Nacional) comete una infracción sobre Ignacio Piatti. Tiro libre para San Lorenzo.

89' Ignacio Don (Nacional) ejecuta un tiro libre.

88' Santiago Gentiletti (San Lorenzo) comete una infracción sobre David Mendoza. Tiro libre para Nacional.

88' Silvio Torales (Nacional) comete una falta sobre Gonzalo Verón. Tiro libre para San Lorenzo.

87' Última modificación en San Lorenzo: Ingresa Enzo Kalinski en lugar de Néstor Ortigoza.

86' Juan Argüello (Nacional) realiza un disparo y sale desviado. La asistencia fue de David Mendoza.

85' David Mendoza (Nacional) realiza un saque de banda.

85' Julio Buffarini (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

83' A falta de apróximadamente 10 minutos para que se termine el cotejo en Asunción, San Lorenzo vence 1-0 a Nacional con gol de Mauro Matos.

82' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

81' Sebastián Torrico (San Lorenzo) realiza un tiro libre.

81' Cecilio Domínguez (Nacional) comete una falta sobre Pablo Barrientos. Tiro libre para San Lorenzo.

80' David Mendoza (Nacional) realiza un saque de banda.

80' Julio Buffarini (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

78' San Lorenzo realiza su segunda substitucion en el encuentro: Pablo Barrientos ingresa por Leandro Romagnoli.

77' Hugo Lusardi (Nacional) realiza un tiro libre.

76' Leandro Romagnoli (San Lorenzo) comete una falta sobre Hugo Lusardi. Tiro libre para Nacional.

76' David Mendoza (Nacional) realiza un tiro libre.

75' Julio Buffarini (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

73' Hugo Lusardi (Nacional) realiza un tiro libre.

73' Juan Mercier (San Lorenzo) comete una falta sobre Cecilio Domínguez. Tiro libre para Nacional.

72' Juan Argüello (Nacional) realiza un saque de banda.

72' Nacional quema las dos últimas variantes: Ingresan Hugo Lusardi y Julio Santa Cruz en lugar de Derlis Orué y Ramón Coronel.

71' Primer cambio en San Lorenzo: Se retira Héctor Villalba, y, en su lugar, ingresa Gonzalo Verón.

69' Julio Buffarini (San Lorenzo) realiza un disparo y sale desviado

68' Leandro Romagnoli (San Lorenzo) realiza un tiro libre. La asistencia fue de Juan Mercier.

67' Cecilio Domínguez (Nacional) comete una falta sobre Emmanuel Más. Tiro libre para San Lorenzo.

67' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

65' La asistencia del gol la realizó Héctor Villalba.

65' ¡Gooooooooooooooooooooool de San Lorenzo!!!!. Mauro Matos anota para el equipo de Edgardo Bauza.

64' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

63' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

63' Primera modificación en Nacional: Ingresa Cecilio Domínguez en lugar de Julián Benítez.

62' Nuevo tiro de esquina para Nacional, en este caso, lo realizará Ramón Coronel.

61' Silvio Torales (Nacional) realiza un disparo y sale desviado. La asistencia la realizó Marcos Melgarejo.

60' Tiro de esquina para Nacional. David Mendoza se encargará de ejecutarlo.

59' David Mendoza (Nacional) realiza un saque de banda.

57' Raúl Piris (Nacional) comete una infracción sobre Mauro Matos. Tiro libre para San Lorenzo.

57' Sebastián Torrico (San Lorenzo) realiza un tiro libre.

56' Juan Argüello (Nacional) comete una infracción sobre Julio Buffarini. Tiro libre para San Lorenzo.

56' Raúl Piris (Nacional) realiza un tiro libre.

55' Néstor Ortigoza (San Lorenzo) comete una infracción sobre Julián Benítez. Tiro libre para Nacional.

55' Leandro Romagnoli (San Lorenzo) realiza un tiro libre.

54' Juan Argüello (Nacional) comete una falta sobre Julio Buffarini. Tiro libre para San Lorenzo.

54' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

53' David Mendoza (Nacional) realiza un saque de banda.

50' En 5' de la segunda mitad, Nacional y San Lorenzo están 0-0. La vuelta será el próximo Miércoles 13 de Agosto en Buenos Aires, Argentina.

47' Néstor Ortigoza (San Lorenzo) realiza un tiro libre.

46' Veremos si San Lorenzo puede llevarse el triunfo de Paraguay, por ahora, es superior a Nacional, pero, le cuesta convertir.

45' ¡Comienzo de la segunda parte en Asunción, Nacional y San Lorenzo empatan en cero!. Lo vivís por VAVEL Argentina.

45' Final del primer tiempo, Nacional y San Lorenzo están igulando 0-0. Lo viviste por VAVEL Argentina. En nombre de todo el equipo de trabajo, sepan disculpar las molestias ocasionadas debido a nuestros inconvenientes técnicos.

45' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

43' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

42' Ignacio Piatti (San Lorenzo) realiza un disparo. La asistencia fue de Mauro Matos.

41' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

40' Juan Mercier (San Lorenzo) ejecuta un disparo y sale desviado. La asistencia fue realizada por Néstor Ortigoza.

40' David Mendoza (Nacional) realiza un saque de banda.

38' Derlis Orué (Nacional) realiza un disparo y sale desviado. La asistencia fue de José Cáceres.

36' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

36' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

35' Ignacio Piatti (San Lorenzo) ejecuta un disparo que controla fácilmente Ignacio Don, portero de Nacional. La asistencia fue de Leandro Romagnoli.

34' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

33' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

32' David Mendoza (Nacional) realiza un tiro libre.

32' Fabricio Fontanini (San Lorenzo) comete una falta sobre Fredy Bareiro. Tiro libre para Nacional.

31' Julio Buffarini (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

31' Raúl Piris (Nacional) realiza un tiro libre.

31' Héctor Villalba (San Lorenzo) comete una infracción sobre Juan Argüello. Tiro libre para Nacional.

30' Ignacio Don (Nacional) realiza un tiro libre.

30' Leandro Romagnoli (San Lorenzo) comete una infracción sobre Raúl Piris. Tiro libre para Nacional.

29' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

27' José Cáceres (Nacional) ejecuta un disparo y sale desviado.

26' Córner para San Lorenzo. Santiago Gentiletti irá a realizarlo.

26' Córner para San Lorenzo. Juan Mercier lo realizará.

25' Córner para Nacional. David Mendoza se encargará de la ejecución.

25' David Mendoza (Nacional) realiza un saque de banda

23' Ramón Coronel (Nacional) comete una infracción sobre Leandro Romagnoli. Tiro libre para San Lorenzo.

23' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

22' David Mendoza (Nacional) realiza un saque de banda.

22' Leandro Romagnoli (San Lorenzo) realiza un tiro libre.

21' Derlis Orué (Nacional) comete una infracción sobre Julio Buffarini. Tiro libre para San Lorenzo.

20' Héctor Villalba (San Lorenzo) ejecuta un disparo y sale desviado. La asistencia fue de Leandro Romagnoli.

19' Julio Buffarini (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

19' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

17' Tiro libre para Nacional, luego de que Leandro Romagnoli (San Lorenzo) fuera pillado en fuera de juego.

17' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

16' Nacional y San Lorenzo están 0-0. Comienza a animarse el conjunto local.

14' Julián Benítez (Nacional) ejecuta un disparo y sale desviado. La asistencia fue de Fredy Bareiro.

10' En estos primeros minutos, Nacional no ha llegado a la valla defendida por Sebastián Torrico. Mejor San Lorenzo.

10' David Mendoza (Nacional) realiza un saque de banda.

9' Disparo a portería ejecutado por Héctor Villaba (San Lorenzo). La asistencia fue de Julio Buffarini.

8' Ahora el tiro de esquina es para San Lorenzo. Héctor Villalba será el que lo realize.

8' Córner para Nacional. Lo realizará David Mendoza.

7' En el comienzo del duelo, San Lorenzo es un poco más que Nacional. Continúan 0-0

5' Leandro Romagnoli (San Lorenzo) ejecuta un disparo y sale desviado. La asistencia fue realizada por Héctor Villalba.

5' Julio Buffarini (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

4' Santiago Gentiletti (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

4' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

3' Ramón Coronel (Nacional) realiza un saque de banda.

2' Silvio Torales (Nacional) realiza un tiro libre.

2' Fabricio Fontanini (San Lorenzo) comete una infracción sobre Fredy Bareiro. Tiro libre para Nacional.

1' Emmanuel Más (San Lorenzo) realiza un saque de banda.

1' Ya comenzó la ilusión de San Lorenzo en tierra guaraní. Serán 180 minutos vibrantes.

0' ¡Comienzo del encuentro en Asunción, ya juegan Nacional de Paraguay y San Lorenzo!. La vuelta será el próximo miércoles en Buenos Aires. Lo vivís por VAVEL Argentina.

21:14 ¡También sale San Lorenzo al césped del Defensores del Chaco!

21:14 Suplentes de San Lorenzo: Cristián Álvarez, Walter Kannemann, Gonzalo Prósperi, Pablo Barrientos, Enzo Kalinski, Gonzalo Verón y Martín Cauteruccio.

21:13 ¡Ya está Nacional de Paraguay en el campo de juego!. Se viene San Lorenzo!.

21:12 Suplentes de Nacional de Paraguay: Óscar Aguero, Fabián Balbuena, Marcos Miers, Marcos Prietos, Hugo Lusardi, Cecilio Domínguez y Julio Santa Cruz.

21:09 Formación de Nacional de Paraguay: Ignacio Don; Ramón Coronel, David Mendoza, Leonardo Cáceres, Raúl Piris; Silvio Torales, Juan Arguello, Marcos Melgarejo y Derlis Orué; Fredy Bareiro y Julián Benítez.

20:59 El escenario para el cotejo que iniciará en poco más de 15 minutos, será el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en la capital de Paraguay.

20:41 Estamos a 35 minutos del inicio del partido en Asunción, dónde Nacional de Paraguay y San Lorenzo de Almagro jugarán la primera final de esta edición 2014 de la Copa Libertadores.

20:10 Le recordamos al público que en la serie final no se lleva a cabo el sistema de diferencia de gol, es decir que, en caso de una igualdad en el resultado global, habrá penales.

20:09 En la previa del encuentro, Ignacio Don, portero de Nacional de Paraguay, dialogó con los medios presentes en Asunción y dijo lo siguiente: "Estamos tranquilo esperando el partido con mucha fé en Dios, creyendo que podemos conseguir el objetivo". "Uno siempre sueña, tuvimos equipos buenos en el camino pero se dieron bien las cosas y estamos en la final". Por último, se despedió con un mensaje a todos los fanáticos del Tricolor: "Gracias al cariño de toda la gente, al Club que confío en mi espero estar de la mejor manera y poder conseguir el objetivo".

19:58 Estamos a la espera de la confirmación oficial de quiénes será los once jugadores que saldrán a representar desde las 21:15 Hs a Nacional de Paraguay. Probable formación: Ignacio Don; Ramón Coronel, David Mendoza, Leonardo Cáceres, Raúl Piris; Silvio Torales, Brian Montenegro, Marcos Melgarejo y Derlis Orué; Fredy Bareiro y Julián Benítez.

19:57 Formación de San Lorenzo: Torrico; Buffarini, Fontanini, Gentiletti, Más; Villalba, Mercier, Ortigoza, Piatti; Romagnoli y Matos.

19:53 La Copa Libertadores otorga un boleto para disputar el Mundial de Clubes organizado por la FIFA, que este año será albergado en Marruecos. El máximo candidato al título será el Real Madrid de España, ganador de la UEFA Champions League. Además, Cruz Azul (México), Auckland City (Nueva Zelanda) y Mogrheb Tetuán (Local) ya se han clasificado para la competición que se jugará en el mes de Diciembre.

19:52 Cómo llegó San Lorenzo de Almagro a la última llave del certámen continental: Grupo 2: 0-2 ante Botafogo de Brasil (Visitante. 1° Fecha), 1-0 a Independiente del Valle de Ecuador (Local. 2° Fecha), 1-1 frente a Unión Española de Chile (Local. 3° Fecha), 0-1 frente a Unión Española (Visitante. 4° Fecha), 1-1 con Independiente del Valle (Visitante. 5° Fecha) y, finalmente, 3-0 a Botafogo (Local. 6° Fecha). Octavos de Final: 1-0 (Local) y 0-1 (5-4 en penales. Visitante) ante Gremio de Brasil. Cuartos de Final: 1-0 (Local) y 1-1 (Visitante) frente a Cruzeiro de Brasil. Semifinales: 5-0 (Local) y 0-1 (Visitante) a Bolívar de Bolivia.

19:51 Cómo llegó Nacional de Paraguay a la final de la Copa Libertadores: Grupo 4: 1-3 ante Independiente Santa Fé de Colombia (Visitante), 1-0 a Zamora de Venezuela (Local), 2-2 con Atlético Mineiro de Brasil (Local), 1-1 versus Atlético Mineiro (Visitante), 0-2 ante Zamora (Visitante) y 3-2 a Independiente Santa Fé (Local). Octavos de Final: 1-0 (Local) y 2-2 (Visitante) a Vélez Sarsfield de Argentina. Cuartos de Final: 1-0 (Local) y 0-0 (Visitante) a Arsenal de Sarandí de Argentina. Semifinales: 2-0 (Local) y 0-1 (Visitante) a Defensor Sporting de Uruguay.

19:36 A continuación, repasaremos el camino de ambos finalistas hacia la serie decisiva que comenzará esta noche en suelo Guaraní.

19:30 A poco más de una hora para el inicio del choque en Asunción, retornamos junto a ustedes para continuar con la previa de la gran final que jugarán Nacional de Paraguay y San Lorenzo de Almagro.

17:56 El árbitro del encuento será el señor Wilmar Roldán de Colombia. Sus asistentes, serán sus compatriotas Wilmar Navarro y Wilson Berrío.

17:55 Probable formación de San Lorenzo de Almagro: Sebastián Torrico; Julio Buffarini, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Emmanuel Más; Héctor Villalba, Juan Mercier, Néstor Ortigoza e Ignacio Piatti; Leandro Romagnoli y Mauro Matos.

17:53 Probable formación de Nacional de Paraguay: Ignacio Don; Ramón Coronel, David Mendoza, Leonardo Cáceres, Raúl Piris; Silvio Torales, Brian Montenegro, Marcos Melgarejo y Derlis Orué; Fredy Bareiro y Julián Benítez.

17:51 El Estadio Defensor del Chaco albergará esta final de ida entre Nacional y San Lorenzo. 40.800 espectadores vibrarán con el capítulo inicial de esta magnífica historia que van a llevar a cabo ambos finalistas. El escenario se construyó en el año 1917. Allí, la Selección Nacional de Paraguay ejerce la localía en amistosos y competiciones organizadas por la FIFA. Es denominado el templo del fútbol guaraní.

17:50 Por su parte, San Lorenzo debutará en el Campeonato de Primera División, o denominado Torneo de Transición, ante Racing Club de Avellaneda. El duelo será el día Domingo 17 de Agosto a las 15:15 Hs. Su partido inicial ante Olimpo de Bahía Blanca en condición de local fue postergado debido a su participación en la definición del certámen continental.

17:48 En el torneo doméstico, el duelo entre Nacional y Guaraní quedó postergado debido a la presencia de El Albo en el cierre de una nueva edición de la Copa Libertadores de América.

17:47 Por el lado del conjunto gaucho, Julio Buffarini ingresaría por Gonzalo Prósperi, Mauro Matos por Nicolás Blandi y, por último, Fabricio Fontanini en lugar de Mauro Cetto, quién padece una contractura.

17:46 En el conjunto local, el volante Marcos Riveros no será de la partida debido a la acumulación de tarjetas, una sanción que había sido recurrida por Nacional ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y denegada después por el organismo. Su reemplazante podría ser Fredy Bareiro.

17:44 En San Lorenzo, es complejo encontrar un jugador que haya sobresalido por sobre el resto, ya que todos aquellos que vistieron la indumentaria del club de Boedo lo han realizado en gran forma. En el arco, Sebastián Torrico fue fundamental en los encuentros de segunda fase. En el mediocampo, Néstor Ortigoza, Héctor Villalba, Juan Mercier e Ignacio Piatti han conformado un cuarteto de lujo, que ha superado obstáculos de alta dificultad desde Febrero hasta el último encuentro en Bolivia. Mientras que en la ofensiva, Mauro Matos y Leandro Romagnoli han tenido grandes actuaciones, al igual que Nicolás Blandi, quién más allá de haber jugado menos que el resto de sus compañeros, fue fundamental en la entrega física.

17:42 Una de las claves del cotejo, sin dudas, pasará por la actuación que realize Ignacio Don, portero de Nacional de Paraguay. Esto se debe a sus gran presente que le ha permitido ganarse la titularidad en La Academia y, además, ser considerado cómo uno de los mejores guardametas que ha tenido esta Copa Libertadores.

17:39 Por el lado de San Lorenzo, su entrenador, Edgardo Bauza, habló en conferencia de prensa y comenzó la misma refiriéndose a su adversario: ""Nacional no es el Milan de Arrigo Sacchi, pero tiene hambre de gloria". Luego, focalizó el énfasis en cómo se trabaja la previa del encuentro: "Uno no alcanza a medir la dimensión. La verdad es que entiendo la locura generalizada en la que está todo el hincha de San Lorenzo, pero yo estoy con la cabeza focalizada en lo que va a ser el partido. Estamos contentos, igual, de ser partícipes de esto. Van a ser 180 minutos muy duros, estamos pendientes para que todo salga bien". Por último, el director técnico que alcanzó la gloria la edición 2008 de la Copa Libertadores con la Liga Universitaria de Quito (Ecuador), habló sobre una hipotética convocatoria para dirigir a la Selección Argentina: "¿Quién no quiere dirigir al seleccionado de su país, más cuando es la Argentina? Pero hoy no me quita preocupación en mi cabeza, estoy pensando en estos 180 minutos (por la final). Si un día se llega a dar, me encantaría. Pero ahora pienso en la final. Después, podemos charlar tranquilos"

17:37 En la previa del duelo, Gustavo Morínigo, dialogó con la prensa: "Me preocupa todo de San Lorenzo. Es un equipo que tiene mucha hambre de gloria". Luego, habló de la superioridad que tendrá, a priori, la visita en ambos cotejos: "Es el favorito", pero que sus dirigidos no regalarán "nada". El ex jugador de Argentinos Juniors, destacó que llegaron a la final por "creer" y por la "fe" de los futbolistas que conformaron "un gran grupo".

17:36 El partido de esta noche en Asunción, será la primera vez que ambos conjuntos se vean las caras.



17:35 Bolívar 1-0 San Lorenzo (Vuelta en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia):

17:34 San Lorenzo 5-0 Bolívar (Ida en el Estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires, Argentina).

17:33 Por su parte, San Lorenzo, dejó afuera a Bolívar (Bolivia) en su última serie en esta edición 2014 de la Copa Libertadores. El holgado 5-0 obtenido por El Ciclón en el cotejo inicial que se llevó a cabo en Buenos Aires, lo depositó en la Final, ya que en La Paz (Bolivia), el conjunto local sólo venció por 1-0 a los pupilos de Edgardo Bauza, quiénes ya forman parte de lo más alto de la historia Azulgrana, ya que alcanzaron por primera vez en la historia del club una definición en la competición más importante a nivel sudamericano.

17:33 Defensor Sporting 1-0 Nacional (Vuelta en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay):

17:32 Nacional 2-0 Defensor Sporting (Ida en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay):

17:31 En su serie de Semifinales, Nacional (Paraguay) eliminó a Defensor Sporting (Uruguay). En el cotejo de ida disputado en la sede central del gobierno ejecutivo, Asunción, el elenco finalista ganó 2-0, mientras que en la revancha jugada en Montevideo, capital uruguaya, El Violeta superó al conjunto Guaraní por 1-0, pero, no le alcanzó para llegar a la final. De esta forma, los conducidos por Gustavo Morínigo llegaron a la serie decisiva. Será la primera final de Copa Libertadores para la entidad Tricolor.

17:30 ¡Muy buenas tardes para todos, desde este momento, empezaremos a vivir la previa del cotejo que llevarán a cabo Nacional (Paraguay) y San Lorenzo, correspondiente a la Final de Ida de la Copa Libertadores!. Síguelo por VAVEL Argentina.