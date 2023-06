Un punto que no suma

San Lorenzo empató 0 a 0 hoy en el partido correspondiente a la fecha 20 de la Liga Profesional del fútbol argentino ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Nuevo Gasómetro.

El equipo comandado por Rubén Darío Insúa sigue con el déficit de no poder convertir goles, debido a que hace 4 cotejos que no mete la pelota en el arco rival. Por otro lado, la fortaleza defensiva sigue siendo el punto más alto del conjunto de Boedo, ya que no le convierten goles como local en el torneo local desde el año pasado.

El encuentro fue muy parejo y trabado, ya que ambos equipos se hacen fuertes en su propia área, pero les cuesta en la de enfrente. San Lorenzo tuvo la chance más clara en los pies de Nahuel “El Perrito” Barrios, ex jugador del conjunto santiagueño, pero su remate fue rechazado en la línea.

El Ciclón inició hoy con 3 cambios respecto a su último encuentro, que fue empate 0 a 0 ante Palestino de Chile, las modificaciones fueron: Carlos “Roca” Sánchez por Gonzalo Maroni, Adam Bareiro por Nicolás Blandi y Ezequiel “Pocho” Cerutti por Andrés Vombergar. Estas variantes que hizo Insúa no dieron resultados en la búsqueda de hacerse más fuerte en el área rival, algo que le está costando a San Lorenzo.

Más allá de la expulsión de Ciro Rius, mediocampista de Central Córdoba que dejó a su equipo con un hombre menos, San Lorenzo no pudo imponerse en el campo y el partido finalizó sin que el marcador haga movimientos.

Después del encuentro, Rubén Dario Insúa habló en conferencia de prensa y dijo: "Nos faltó eficacia en el área, las oportunidades que tuvimos no las supimos aprovechar. El rival nos cedió la iniciativa, se defendió con exclusividad y no pateó al arco".

Tras esta igualdad, San Lorenzo quedó en el tercer lugar de la tabla, a 7 puntos de River, que es el líder de la tabla con un partido menos. El Cuervo, que entre Copa Sudamericana y torneo local lleva 5 partidos sin sumar de a 3, buscará volver al triunfo el próximo miércoles 21 de junio, cuándo visitará a Estudiantes de La Plata en UNO.