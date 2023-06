Todo confirmado para una final

San Lorenzo se enfrentará mañana, a las 19 hs y en el Nuevo Gasómetro, a Estudiantes de Mérida, conjunto venezolano, en el partido correspondiente a la fecha 6 del grupo H de la Copa Sudamericana 2023. Este encuentro es clave para el Ciclón, ya que de este resultado depende su clasificación a la próxima ronda.

Para que el Cuervo no quede eliminado del torneo internacional, debe ganar al menos por dos tantos y esperar una derrota de Palestino, que se enfrenta a Fortaleza, puntero del grupo, en Brasil. Hoy por hoy, el grupo H tiene al conjunto brasileño, con 12 puntos, ya clasificado. El segundo puesto lo pelean los chilenos, con 8 puntos, y San Lorenzo, con 5. Por esto, es clave la diferencia de gol, donde los trasandinos tienen +1 y el conjunto azulgrana -2.

En el partido de ida, que se disputó en Venezuela el 4 de abril, San Lorenzo ganó por 1 a 0 con un golazo de Federico Gattoni desde afuera del área en un partido heroico para los dirigidos por Rubén Darío Insúa, ya que jugaron con un futbolista menos desde los 6 minutos, ya que Carlos “Roca” Sanchez fue expulsado por doble amarilla.

Insúa confirmó hoy, en rueda de prensa luego del entrenamiento, el equipo que se jugará la clasificación en el Pedro Bidegain, que será: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Rafael Pérez, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Agustín Martegani, Malcom Braida; Nahuel “Perrito” Barrios, Adam Bareiro e Iván Leguizamón.

Además, dentro de la conferencia de prensa, el entrenador azulgrana se refirió al libro de pases que se avecina y dijo: “La idea para el segundo semestre es mantener el plantel y fortalecerlo, lo que no pudimos hacer en el libro de pases anterior donde se nos habían ido cinco o seis jugadores y vinieron nada más que tres. Ahora va a haber un poco más de tiempo y tenemos que cubrir los lugares que no pudimos cubrir en enero, además de las salidas de Gattoni y Vombergar”. Además, el ex entrenador de Barcelona de Ecuador agregó: “Precisamos un jugador que nos pueda dar lo que nos daba Ortigoza, que no pudimos conseguir en enero. Creo que ahora sí lo vamos a poder lograr”.