Otra denuncia más

Marcelo Andrés Herrera, que juega en River desde 2022, demandó a San Lorenzo, club del cual surgió y dónde hizo sus primeros pasos en primera, por el cobro del 15% de su transferencia al Millonario.

El lateral, que jugó 61 partidos y anotó 5 goles en el Ciclón, denuncia que él nunca donó al club ese porcentaje de su pase, algo que es derecho del jugador, aunque algunas veces los futbolistas lo ceden en modo de agradecimiento al club. Además, el correntino acusa que Miguel Mastrosimone y Horacio Arraceygor, 2 de los dirigentes más importantes del conjunto de Boedo, lo forzaron a dejar ese dinero, que eran aproximadamente 400 mil dólares, en el club.

Dentro de la denuncia, el jugador de River dijo: “San Lorenzo comenzó con sus amenazas para que renunciara a mi derecho. Además, me extorsionaban diciendo que si no dejaba el dinero, el pase no se hacía”.

No es la primera vez que a esta dirigencia de San Lorenzo, que tiene como cabeza a Arraceygor y Matías Lammens, recibe denuncias de este estilo. Adolfo Gaich, Marcos Senesi y Matías Palacios habían hecho la misma demanda cuando pasaron al CSKA Moscú, Feyenoord y Basel de Suiza respectivamente.

Además, dentro de la denuncia, Herrera agrega: “La única opción posible en la que la parte demandada pudo hacerse de ese porcentaje, contra mi voluntad, fue falsificando la firma y/otra cualquier otra escritura al dorso del documento“.

En la demanda, el jugador contó cuáles eran las acciones de la dirigencia cierva dentro de la negociación: “Indicaban falazmente que era mi voluntad resignar y donar el 15% que me correspondía por la mencionada transferencia para destinarla a la promoción fútbol juvenil”.

Herrera, que llegó a River hace un año y medio, acumula 48 partidos con la banda roja, en los que hizo 2 goles, dio 3 asistencias, fue amonestado 10 veces y expulsado una vez. Hoy por hoy, es una de las primeras opciones para Martin Demichelis, técnico del Millonario, en el lateral derecho. En esa posición, alterna con el histórico Milton Casco, pero el correntino ha disputado muchos partidos importantes este año, como la victoria por 2 a 0 ante Fluminense de Brasil en el Estadio Monumental de hace una semana.