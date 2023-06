Otra mala noticia

Ezequiel “Pocho” Cerutti, delantero de San Lorenzo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el entrenamiento del día de hoy. El ex Sarmiento de Junín tendrá, como mínimo, 6 meses de recuperación hasta volver a las canchas.

Cerutti, desde su vuelta al conjunto de Boedo en 2021, se perdió 13 partidos por diversas lesiones, que fueron un desgarro, una sobrecarga y una lesión menor de rodilla. Entre esas 3 lastimaduras, quedó fuera de competencia por 80 días, es decir, aproximadamente 3 meses. Solo por esta lesión, se perderá al menos el doble.

El oriundo de Junín, que tuvo 3 etapas con la camiseta azulgrana, jugó 146 partidos en el Ciclón, en donde hizo 10 goles, dio 16 asistencias y fue amonestado 30 veces.

En lo que va del año, Cerutti fue muy tenido en cuenta por Rubén Darío Insúa, entrenador del Ciclón, ya que desde el inicio del 2023 jugó 19 partidos y solo no sumó minutos en 7. Más allá de sumar muchos minutos, Cerutti no pudo afianzarse como titular ni marcar diferencias, clara muestra de esto es que, siendo delantero, no hizo goles ni dio asistencias.

Tras esta lesión del ex Estudiantes de La Plata, Insúa tiene un problema en la delantera, porque más allá de la baja de uno de los atacantes con más minutos, hay que contar que San Lorenzo no anota goles hace varios partidos.

Además de Iván Leguizamón, Adam Bareiro, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi y Andrés Vombergar, que son las opciones más elegidas por el entrenador, en el plantel hay jugadores como Agustín Hausch, Diego Perea y Juan Ignacio Goyeneche, que son juveniles que no vienen jugando pero seguramente ahora sumen más partidos.

Al margen de la mala noticia, San Lorenzo se prepara para enfrentar a Estudiantes en La Plata, que viene de caer 1 a 0 ante Colón de Santa Fe, el próximo miércoles 21 de junio a las 7 de la tarde en el estadio UNO.

El equipo que se perfila para ser titular es: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos “Roca” Sánchez, Gastón Campi; Andrés Vombergar, Nicolás Blandi y Nahuel “Perrito” Barrios.