Heinze: "Zárate no va a llegar ante Banfield"

Gabriel Heinze, entrenador de Vélez, dio una conferencia de prensa en Parque Leloir en la cual afirmó que Mauro Zárate no jugará ante Banfield ya que aún no se recuperó de una molestia del anterior partido.

Heinze declaró: "Mauro no va a llegar, no está entrenando con el plantel. Tuvo una pequeña molestia y está trabajando con los kinesiólogos. El resto aparte de Marco (Torsiglieri) están todos disponibles".

"Nicolás Domínguez puede cumplir la misma función que Cáseres", acotó Heinze.

A la ausencia de Zárate, se podría sumar otra, la de Santiago Cáseres, figura del mediocampo pero al cual el técnico decidió no convocar la fecha pasada ante Temperley y aún no confirmó que estará ante el Taladro. "Sé si Cáseres será titular o no, pero no lo voy a decir", disparó.

A pesar del buen pasar ofensivo, la defensa sea tal vez el punto más flojo del equipo. Sin embargo, opinó: "La defensa no es frágil por el ímpetu ofensivo del equipo. La defensa se ve en situaciones o espacios grandes, a veces se ve en igualdad numérica con el rival. Los entrenamientos que uno debe hacer es darles herramientas en esas situaciones de juego. Debemos mejorar eso porque el fútbol no solo es ir a atacar y atacar, sino que tampoco te metan goles, pero siempre considero que el que mete más goles gana".

"Los errores es puro trabajo, hablarlo y nosotros darles herramientas. Siempre en el fútbol va a haber errores", expresó.

Y siguió detallando sobre el mismo punto: "Hay errores individuales que debemos trabajar. El problema no es que quedamos mal parados o con la defensa muy sola, sino que esos pequeños movimientos que hacemos en parte ofensiva después lo tenemos que recorrer con nuestros defensores y no es fácil. Nosotros lo que tenemos que hacer es un equipo más equilibrado en ese sentido".

Desde el lado del juego colectivo, se está dando últimamente que el equipo tiene cortocircuitos, por lo que comentó: "A los jugadores jóvenes no les falta rodaje para comprender los partidos. El responsable de esa solidez, es parte del entrenador, no de ellos. Es algo que debo corregir". Y agregó: "El problema no es la desconcentración sino la falta de control en esos cinco, diez minutos en los que el rival se acerca".

"La reacción la vienen demostrando y eso me pone bien porque es un equipo vivo. En cualquier momento del partido han sido golpeados y demostraron que pueden volver", confió el míster.

Asimismo, habló del puesto del arquero: "Lo que pueda decir es por la teoría que leí y de gente que escuché en ese puesto. Pero yo no evalúo por rendimientos de un partido. No saco futbolistas. Se le debe dar oportunidades. Después hay que ver quien está un poquito mejor, ver que jugador va contra tal rival, características. Pero si tengo que cambiarlo, lo cambiaré sin ningún problema. El puesto del arquero no es uno más, es distinto, pero si tengo que tomar decisiones, las tomaré".

Asimismo, dio su impresión sobre Banfield: "Es un equipo muy sólido con buenas individualidades y está funcionando bien, se está viendo en los resultados. Tiene mayores resultados afuera que en casa, eso dice que es un equipo con jerarquía".

Heinze dejó ver entrelíneas que jugará con línea de cuatro ya que Banfield juega con tres delanteros.

También compartió su visión de tal cotejo: "Es un partido con mucho juego. El equipo que sea más inteligente con respecto a movimientos posicionales y a lo que quiere, yo creo que va a hacer la diferencia. Es un equipo con mucha experiencia y buenos futbolistas. Nosotros vamos a volcar nuestro juego".

Por otro lado, definió como ve a su equipo: "Vélez es un equipo que le gusta jugar, que no va a dar los brazos caídos jamás, que tiene unas ganas tremendas, una institución con el corazón, y un equipo que lo que hace es para representar lo mejor a su club y con mucha bondad y hombría juega este deporte. A mi me gustaría ser hincha de Vélez, yo me sentiría orgulloso de este equipo".

El choque entre Vélez y Banfield será este sábado a las 13:15 en el Amalfitani correspondiente a la fecha 25 de la Superliga.