Las palabras de los campeones de la Primera B Nacional

Aldosivi logró el ansiado ascenso a Primera División y logró consagrarse campeón, tras vencer por 3-1 a Almagro en el Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, en el marco del desempate de la Primera B Nacional luego de que los dos equipos terminaran igualados en puntos durante el desarrollo del torneo. Los goles del conjunto marplatense fueron anotados por Arnaldo González de penal, Emiliano Ellacopulos y Cristian Chávez.

Tras el encuentro, fueron varios los jugadores que hablaron con la transmisión oficial expresando sus sensaciones de lo que es el regreso del Tiburón a la máxima divisional del fútbol argentino en menos de un año. Entre ellos se encuentra uno de los más experimentados del plantel, Leandro Somoza, quien se mostró agradecido con el grupo que se formó: "El título más importante fue el de Vélez, por ser hincha es un sentimiento aparte. Después a cada club que fui pude lograr algo, creo acá que es porque se formó un grupo muy lindo, sobre todo humano. Aldosivi es una familia y adentro de la cancha queda demostrado".

Otro de los que habló fue uno de los goleadores del cotejo, Chávez que además de mostrar su alegría, manifestó que jugó gran parte del partido con una molestia física: "Son sensaciones únicas. La verdad que merecíamos esto porque hicimos las cosas bien. Tendríamos que haber ascendido antes de la final. Nos costó, pero lo ganamos. Sentí que tenía un desgarro pero no quería salir; me iban a sacar muerto".

También el técnico, Gustavo Álvarez, contó cuáles fueron sus sensaciones tras el histórico triunfo: "Estoy agradecido a los jugadores, dirigentes y afición. También quiero hacer una mención especial a mi familia, a mi papá que no lo tengo. También lo comparto con Walter Perazzo porque él armó este equipo. Se dio su salida, pero no me quiero olvidar de él. Se valora lo bien que jugó el equipo por la transcendencia del encuentro, pero en otros partidos jugamos así. En el partido que tuvo que decir presente lo hizo. Es un equipo con mucha rebeldía, que tuvo resultados adversos, pero siempre se supo levantar".