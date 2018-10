Despedida con trago amargo

La primer victoria del año frente a Chacarita el viernes pasado le daba un envión anímico importante a Temperley para este partido. Gastón Esmerado, que de no haber nada de último momento dirigirá en el Nacional B, propuso un equipo con lo que sería un especie de base para el torneo que viene: Leandro De Bortoli en el arco; Agustín Sosa, Gastón Aguirre (que no se sabe que hará después de junio), Ignacio Bogino y Nicolás Demartini en la defensa; Emiliano Ozuna, Federico Fattori, Darío Salina y Matías Orihuela en el mediocampo, mientras que en la delantera estuvieron Santiago Giordana y Fernando Brandán.



El primer tiempo comenzó sin un dominador. Ambos equipos proponían pero no llegaban a lastimar en las áreas contrarias, así solo una individualidad o una pelota para llegar a abrir el partido y así fue. Tras un pelotazo, Ribas luchó por la pelota y ganó la posición para acomodarse y clavarla en el ángulo a los 12' del primer tiempo. El "Cele" no se pudo acomodar en el partido y no llegó con claridad al área de Sebastián Bértoli, arquero del "Patrón" que estuvo aún más tranquilo, luego de un fallo polémico del arbitro del partido, Facundo Tello, que cobró penal por sujeción de Ignacio Bogino el cual Ribas cambió por gol a los 25' para lograr el 2-0 y jugar los 20' faltantes con total tranquilidad.

En la segunda parte Temperley salió a buscar la victoria decididamente. Esmerado sacó a Orihuela para poner a Montagna que es muy cuestionado por la gente y fue el mediocampista proveniente de San Lorenzo quien anotó el gol del descuento con un derechazo fenomenal al palo derecho de Bértoli para poner el 1-2 a los 23' del segundo tiempo. El "Gasolero" tuvo varias chances de gol pero la más clara sin dudas fue sobre el cierre del partido cuando Brandan cabeceó y la pelota pegó en el poste con un Bertoli ya vencido y con un Gaspar Gentile, que había ingresado minutos antes por Ozuna, con el arco a su merced para poner el empate pero su remate se fue por arriba del travesaño.

El último partido de Temperley como miembro de la Superliga Argentina será frente a Belgrano de Córdoba el sábado a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Pero ya se trabaja en la búsqueda de jugadores para el modelo 2018/19 que tendrá al "Gasolero" jugando en la B Nacional.