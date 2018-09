Claudio Biaggio después del empate con Lanús: “Hay que cambiar la mala onda"

San Lorenzo y Lanús dividieron puntos en un partido que el "Ciclón" empezó ganando con claridad por dos goles de ventaja, correspondiente a la segunda fecha de la recién iniciada Superliga.

Claudio Biaggio habló en conferencia de prensa después del empate con el "Granate" de local intentando inyectar optimismo a la atmósfera tensa que existe alrededor de San Lorenzo por sus recientes resultados.

El estratega azulgrana en cuanto al análisis destaca que "tuvimos cosas muy buenas, la presión, juntarse para tener la pelota y realizar movimientos", logrando así espacios en el área de Lanús que presiona alto. Habló respecto al nuevo refuerzo ex Metz: "A Poblete lo vi bien, pidiendo la pelota, haciéndose cargo. Es un jugador que nos va a dar cosas buenas", destacando la participación del elemento que recién se incorpora después de jugar en el fútbol francés.

En torno a un buen primer tiempo del "Cuervo", Biaggio también destacó la labor de Botta y Blandi: "Botta estuvo bien, Blandi volvió al gol y eso es importante para un delantero". En términos generales San Lorenzo fue uno en el primer tiempo y otro para el segundo tiempo.

También el "Pampa" habló respecto a la reacción de la hinchada por el flojo funcionamiento del equipo en los últimos partidos. "Agradezco a la gente que está siempre. El hincha de San Lorenzo está, guste o no el equipo. El apoyo es muy bueno. Queda demostrado cuando entra el equipo a la cancha. El aliento está". Dejando claro también que el equipo seguirá trabajando para mejorar: "La gente se tiene que quedar tranquila porque este grupo va a dar mucho más de lo que dio".

San Lorenzo no ha podido ganar a lo que va del torneo, entendiendo que esto apenas da inicio, y Biaggio recalca que "no me preocupa quedar a 4 puntos del líder porque el campeonato es largo, me preocupa que me den vuelta un 2 a 0, eso no tendría que pasar”.

El equipo de Biaggio deberá trabajar en el manejo de los partidos. La temporada recién inicia y el "Ciclón" ya es cuestionado de nueva cuenta, como sucediera el semestre pasado.