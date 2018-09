Patronato sin Pumpido

Tras las derrotas en el comienzo de la temporada, Juan Pablo Pumpido dejó de ser técnico de Patronato. En la danza de nombres a reemplazarlo se encuentra Sciacqua, Pautasso, Osella y De Felippe. Mientras tanto, el interinato quedaría en manos de De León.

Martin De Leon Diercetor técnico Interino. Imagen: @ClubPatronatoOf

La derrota de Patronato frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la Fecha 5 de la Superliga Argentina de Fútbol, selló el destino de Juan Pablo Pumpido, que presentó su renuncia como entrenador del Rojinegro, luego de no haber conseguido ninguna victoria en lo que va del certamen.

El técnico santafesino arribó al Patrón en julio de 2017, tras la salida de Rubén Darío Forestello, y condujo al elenco de la capital entrerriana durante la temporada 2017-18 de Primera División, Copa Argentina 2017/18 y los cinco encuentros del presente certamen de la máxima categoría.

Durante este transcurso de tiempo, Pumpido dirigió al Santo en 33 partidos, donde cosechó ocho triunfos, 10 empates y 15 caídos. Estos números llevaron al técnico a tomar la decisión de dar un paso al costado, y la dirigencia del Negro ya tiene que empezar a pensar en un reemplazante.

En este contexto, sonaron los primeros nombres en el barrio Villa Sarmiento para hacerse cargo del plantel profesional del Santo, y el principal apuntado es Mario Sciacqua, quien ya habría tenido contacto días atrás, a través de su representante, con la cúpula de la institución de paranaense, y contaría con la aceptación de la misma.

Además, el Loco cuenta con experiencia en situaciones similares a las que atraviesa Patronato, donde le objetivo es mantener la categoría. Otra alternativa es Jorge Pautasso, quien fue ayudante de campo de Gerardo Martino desde 1998 a 2017, cuando se fue del lado del Tata para sumarse al grupo de colaboradores de Héctor Cárdenas, en Deportivo Cali de Colombia. El oriundo de Rafaela es otro de los que, al igual que Sciacqua, se habría comunicado con dirigentes del Rojinegro en la previa al choque frente al Lobo para ofrecer sus servicios.

El tercero de los candidatos es un hombre con pasado en el representante de la provincia de Entre Ríos en el certamen de élite del fútbol argentino. Se trata de Diego Osella, que dirigió al Santo en 30 partidos durante las temporadas 20120/13 y 2013/14 de la Primera B Nacional, donde obtuvo 12 victorias, 10 igualdades y ocho derrotas. No obstante, más allá de ser un viejo conocido, de no estar trabajando en la actualidad y de tener experiencia en la conducción de equipos que luchan por la permanencia, el Cabezón no contaría con el visto bueno gran parte de la Comisión Directiva.

Finalmente, el último de los nombres que surgieron, al menos por ahora, es el de Omar De Felippe, señalado como el elegido por uno de los dirigente de mayor peso en la institución. Actualmente, el DT nacido en Mataderos se encuentra dirigiendo a Newell´s, sin embargo, el presente del elenco rosarino no es el mejor, y si queda en libertad de acción, podría convertirse en el flamante entrenador del Patrón. Por ahora, la conducción interina de Patronato quedaría a cargo de Martín De León, director técnico del plantel de la Reserva.