Gastón Aguirre: "Queremos que los chicos aprendan de todo, de las derrotas, del triunfo y de muchas cosas que estamos acá para enseñarlas"

La Reserva no tuvo una tarde esperada, ni mucho menos el protagonista de esta nota, Gastón Aguirre, quién debutó oficialmente como técnico de la categoría en el estadio Alfredo Beranger.

Al salir del vestuario, no se lo notó disconforme con el resultado: "El resultado ayuda, pero nosotros estamos para otra cosa, queremos que los chicos crezcan, es todo un aprendizaje, de las derrotas se sacan conclusiones, sabemos que hay buen material, por eso es que es un trabajo a largo plazo. Estamos contentos con el grupo que se está armando, recién nos conocemos, es el primer partido que los chicos juegan juntos, si bien bajaron 5 chicos de primera, es el primer partido que nos encontramos, es un largo camino en el cual queremos que los chicos aprendan de todo, de las derrotas, del triunfo y de muchas cosas, que estamos acá para enseñarlas".

Pese a la derrota, el "Tonga" se refirió a los fallos polémicos por parte del árbitro: "Esto es fútbol, aveces tenes adversidades, aveces te ayudan, pero los chicos juegan en Reserva, saben que está el técnico de primera mirándolos, si aveces le metes esa presión en la cabeza, no terminan jugando al fútbol, que es lo que saben hacer. Esta profesión te demanda estas cosas, de mirar más allá, de no disfrutar un partido de fútbol, como por ejemplo hoy, Agustín Fernández, que hizo su debut en Reserva, y el fútbol te lleva a no poder disfrutar ese momento, porque la derrota, o por ahí querer mostrarte en tu cancha, con dirigentes, con el técnico de primera, te lleva a no poder disfrutarlo".

Una buena cantidad de público se acercó a ver este encuentro de Reserva, como hace mucho no se veía: "Es lindo que la gente acompañe al semillero, que no vengan a buscar resultados, que sientan los chicos que estamos a un paso de jugar en primera división, aunque no lleguen todos, lo importante es que den todo hasta el final y que cada uno no se guarde nada. Nosotros de este lado les vamos a brindar esas armas para que puedan hacerlo".

Cuando recién asumió como director técnico, dejó en claro que quería que la Reserva sea lo más profesional posible, ayer el plantel concentró en el club, algo que no pasaba hace mucho, y además jugó en el estadio Alfredo Beranger, que tampoco es cosa de todos los días: "Esto es lo que quería, que nos den las instalaciones, que nos cambiemos en el vestuario de primera, que nos vistamos igual que primera, en fin, son todas cositas que nos llevan a darles un mimo a nuestros jugadores, si bien son Reserva, son nuestros jugadores, son el semillero de nuestro club y nos tenemos que apañar. Esto es un sufrimiento de toda la vida, hay una familia atrás, el sueño de los padres, el sueño de los chicos, de poder triunfar en este deporte, de vivir de esto, y aveces te quedas en la puerta, pero lo importante es que nosotros podamos darle y brindarles, todas las comodidades para poder disfrutar, que todos los chicos hoy tengan a sus padres, y el que no los tiene, estén orgullosos de ellos".

"Jugar en la Reserva de este club es muy importante, yo me acuerdo que antes en mi época nos matábamos por jugar en Reserva, y yo quiero que los chicos entiendan eso, que estamos a un paso de jugar primera división", agregó.

Para finalizar, recalcó que error deberían corregir para el próximo partido: "Son chicos que están haciendo sus primeras armas, quizás el error es no mantener el resultado, lo mantuvimos solo cuatro minutos y bueno con un equipo como Sarmiento, que viene jugando hace mucho, se sufre más".