Facundo Rodriguez: "Con la línea de 3 o de 4 el equipo intenta jugar"

Tras la victoria ante Deportivo Maipú en el debut de lo que fue el campeonato para Temperley, la derrota ante Agropecuario fue un paso en falso que seguramente ponga en duda la formación más consolidada de Fernando Ruiz, el 4-3-3.



Ante esta derrota, Facundo Rodriguez manifestó que "uno sale dolido porque quiere ganar y conseguir lo mejor para Temperley" pero también aclaró que "es un proceso que lleva poco tiempo y el segundo tiempo se vio reflejado un Temperley que vaya para donde vamos".



Respecto a las tácticas y esquemas del equipo, Facundo expreso qué "No lo vi diferente con respecto al partido con Maipu, se notó una solidez abajo y nos permitió ponerse en campo rival y poder dominar el partido". Y defendió el lineamiento de ambos esquemas: "Con la línea de 3 nos sentimos cómodos pero no significa que con la línea de 4 nos sintamos mal".



Ante el transcurso del partido, el defensor razonó que "los primeros minutos Temperley no fue superado, si con el transcurso de los minutos nos pudimos ver superados, pero arrancamos muy bien en los primeros diez o quince minutos y tratando de imponernos".



En base a su formación, soslayó que "En Godoy Cruz también jugué de volante central, lateral y marcador de punta". Aunque destacó que: "Por mis características y condiciones es más cómodo jugar de central o Stopper".



Nuevamente respecto a la idea táctica del equipo y para salir jugando por abajo, justificó que "Con la línea de 3 o de 4 el equipo intenta jugar, pero si te presionan alto la salida por abajo no esta clara". Después, explicó que le abrió las puertas para venir al club: "La salida de Nico fue clave para permitirme el lugar, cuando se va me contactan y que estaba la posibilidad, fue todo en las últimas horas".



Por último analizando al rival de hoy, elogió al equipo cervecero: "Estuvimos viendo a Quilmes, analizándolo como juega. Sabemos las características de los jugadores, y uno como defensor ya va con la cabeza preparada sabiendo lo que tiene que marcar". Y después detallo la clave del partido: "Si lo podemos ir llevando para que los jugadores no puedan girar es lo más importante".