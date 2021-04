Gasolero vs Matador

Como mencionamos en la bajada, Temperley no atraviesa su mejor momento porque los jugadores no le estarían respondiendo a Fernando Ruiz e incluso, en nuestro programa por AM 1520 – martes de 19 a 21 hs, Lucas Baldunciel ha hecho autocrítica: “Lo que nos caracteriza es la tenencia de la pelota, y es exactamente lo que no estamos haciendo. Nos lo pidió Fernando Ruíz y no lo estamos logrando”. Pero lo cierto es que tampoco se consiguen resultados porque ha pasado en muchas ocasiones que un equipo no juega como le apetece, pero si consigue resultados y se vio reflejado ante Deportivo Maipú, aunque en esta ocasión fue hasta entendible por las malas condiciones del campo de juego que hasta incluso también perjudicó al local.



Por lo tanto, Temperley, hasta el momento, sumó 3 puntos de 9 posibles y sin las muestras de fútbol que tanto comentan los protagonistas y que se ven reflejados en amistosos o entrenamientos. ¿La clave será volver al 4-3-3 que predominó en la pretemporada? ¿Cambiar interpretes en la línea de 5 y formar con línea de 3? Son cosas que no sabemos pero que si estará pensando Fernando Ruiz.



Lo que realmente preocupa al gasolero es la poca creación de juego y de ocasiones de gol. Es más, todos los remates al arco que tiene Temperley son producto de un tiro desde media distancia. Hay excepciones como el mano a mano que malogró Leonardo Zaragoza ante Agropecuario y lo mismo Cristian Villagra ante Deportivo Maipú.



Del otro lado, Tigre viene de una victoria importante por 1-0 y con gol de Pablo Magnín, ante Estudiantes (RC) que, si bien está pasando por un nuevo proceso, siempre es un equipo a tener en cuenta por su juego. En fechas anteriores goleó a Gimnasia de Mendoza por 4-0 con goles de Tomás Fernández x 2, Pablo Magnín y Enzo Díaz. También y previo al conjunto mendocino, goleó a Deportivo Riestra por 3-0 con un hat-trick de Pablo Magnín, ex Temperley, quien es el goleador del torneo con 6 tantos. Su único partido perdido fue en la primera fecha ante Belgrano de Córdoba por 2-1, ¿Quién marcó el gol? Si, Pablo Magnín.



Por lo tanto, tenemos claro que se va a enfrentar un equipo en plena formación, hay que tenerlo en cuenta, como lo es Temperley, y un equipo ya formado con jugadores que tranquilamente podrían estar en Primera División. Las dos caras de la moneda: el equipo que menos tantos marcó (1) contra el equipo más goleador de la zona (9).