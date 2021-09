Misión cumplida

Era importante ganar. Para lo anímico y para seguir escalando posiciones. Porque el verdinegro se tenía que olvidar la derrota del fin de semana anterior y sumar de nuevo. Lo logró. Se queda con tres puntos contra un rival que esta en los primeros puestos de la tabla. Fue 1 a 0 con gol de Ezequiel Rescaldani en la fecha 24 de la Zona B en la Primera Nacional. Se movía la redonda en Concepción desde las 16:00hs donde San Martín manejaba el partido a su gusto. Desde el inicio aviso con un cabezazo de Matías Giménez donde el arquero Ignacio Pietrobono salvó al equipo porteño.

Llevaban 29' donde Rivero marcó el 1 a 0 pero el juez de línea lo anulo por posición adelantada. Surgió la polémica porque el asistente no había levantado la bandera. Sin embargo lo anuló después de comunicarse con el árbitro rosarino Gariano por offside de Berterame.

Después de fechas regresaron Cozzani, Álvarez y Giménez | Foto:@CASanMartinSJ

Finalizó la primera mitad donde los de Villalba se quedaron con ganas de más. Se mostró en el complemento. Marchaban 3' cuando los delanteros participaron en la jugada que Ezequiel Rescaldani lo cambió por gol. Fue centro de Berterame y gol del ex Vélez Sarfield con un fuerte remate.

Grito de gol para Rescaldani en el inicio del complemento| Foto: @CASanMartinSJ

Se empezó a levantar la temperatura en San Juan. Luego del festejo del cuadro local. Juan Manuel Olivares le daría un codazo a Francisco Álvarez donde solo le mostraron la tarjeta amarilla. "El dragón" no generó peligro y dejo que desear para los hinchas. San Martín no sufrió en el 2T. Incluso se podía aumentar la ventaja pero el golero visitante lo evitó. El cuadro del Pueblo Viejo sigue escalando lugares. Se encuentra en el puesto N11 a 6 puntos del reducido. Quedan 10 fechas. Otro factor para destacar es que San Martín ganó su segundo partido consecutivo en el Hilario Sánchez y es bueno hacerse fuerte en casa. Incidencias Gol: 3' ST E. Rescaldani. TA: SM: 24'ST Pablo Ruiz, 40' ST Francisco Álvarez. DEF: 41'PT Franscisco Illaregui, 4'ST Juan Olivares, 12'ST Marcos Rivadero, 38'ST Gonzalo Mottes. TR: No hubo. Cambios: SM: 14'ST P. Ruiz por M. Giménez, 20' ST I. Constantino por E. Rescaldani, 20'ST Juan Requena por M. Rivero, C. Sánchez por M.Vera. DEF: 10'ST E. Borrego por A. Lugones, 32'ST G. Torres por I. Nadal, 45'ST I. Sandoval por J.M. Sosa.