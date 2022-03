Un amargo empate en Jujuy

El “Bohemio” empató 1-1 ante el “Lobo Jujeño” en un partido donde tuvo superioridad numérica desde los diez minutos del primer tiempo. Los goles del encuentro fueron de Matías Donato (AT) y Leandro González (G).

Empate que solo genera tristeza. Un punto que se mira con malos ojos dado el contexto del partido, donde el rival tuvo solo dos remates al arco y en uno de esos empató el partido a dos del final. Si bien el gol del Lobo fue una exquisitez de Leandro González, Atlanta pecó de ineficiente en campo rival, terreno donde jugó durante todo el partido y no logró lastimar. Porque se intentó cambiar el esquema y no se penetró el área rival, porque tuvo un hombre de más aproximadamente 80 minutos y no supo aprovecharlo. Y, principalmente, porque el Bohemio no encuentra el rumbo y se lamentará si ese rumbo se encuentra tarde.

El partido comenzó con intensidad de parte de ambos equipos, que tenían en cuenta la necesidad de puntos. A los 7’ Ramón Fernández envió un centro al área rival y Julián Marcioni cabeceó mandando la pelota al travesaño y la misma le quedó a Gonzalo Berterame que solo tenía que empujarla, pero el ex San Martín falló con el arco a merced y el Bohemio se perdió el primero. A los 9’, Jorge Juárez vio la roja por una protesta excesiva y el Lobo quedó con diez antes de los primeros 10 minutos de la primera etapa. A los 17, Franco Perinciolo le puso un pase entre líneas a Fabricio Pedrozo, que dentro del área remató de primera, pero Cristian Luchetti hizo valer su experiencia y tapó el mano a mano. A los 29’, Juan Galeano recibió la pelota en la medialuna y remató raso al segundo palo, pero el intento se fue cerquita del segundo palo de Luchetti. A los 41’, Fabricio Pedrozo cabeceó en el área chica y el travesaño le negó el gol, pero la pelota le cayó a Juan Galeano que recogió el rebote y mandó la pelota al fondo de la red, pero el juez de línea marcó fuera de juego y el resultado continuaba en silencio. Dos minutos después, Ramón Fernández ejecutó un tiro de esquina que fue cabeceado por Rodrigo Colombo pero el intento se fue por encima del travesaño.

En la segunda parte carecían las situaciones peligrosas pero Atlanta era claro dominador en campo rival. Los intentos del Bohemio eran remates al arco sin cercanía a los tres palos ni causando peligro a Cristian Luchetti. A los 30’, Gonzalo Berterame cabeceó en el área chica pero no pudo direccionar el intento, por lo que la pelota se fue por la línea de fondo. A casi diez de final, Atlanta encontró el gol. A los 34’, Juan Bisanz lanzó un centro que, tras una serie de rebotes, le quedó a Matías Donato y éste último remató de media vuelta, anotando el ansiado 1-0 para el Bohemio. A los 38’, Atlanta recuperó la pelota en campo rival y Berterame remató desde larga distancia, pero el intento se fue abriendo y alejando del arco, por lo que la pelota se fue por la línea de fondo. A falta de dos minutos para llegar al final del partido, Leandro González ejecutó un tiro libre de forma espectacular y marcó el 1-1 definitivo.

El partido culminó con empate y Atlanta se aleja de los primeros puestos. El Bohemio está en la 24º ubicación con 7 puntos. El próximo encuentro será ante Flandria el Lunes 17:00.

FICHA DEL PARTIDO

GIMNASIA DE JUJUY 1: Cristian Luchetti; Facundo Rizzi, Guillermo Cosaro, Hugo Oviedo, Iván Antunes; Emanuel García, Jorge Juárez, Leandro González, Esteban González; Matías Palavecino, Marcelo Argüello.

DT: Cristian Molins

ATLANTA 1: Nicolás Sumavil; Franco Perinciolo, Alan Pérez, Rodrigo Colombo, Matías Molina; Maximiliano González, Juan Galeano, Ramón Fernández, Julián Marcioni; Gonzalo Berterame, Fabricio Pedrozo.

DT: Walter Erviti

GOLES: 34’ST Matías Donato (AT); 43’ST Leandro González (G).

CAMBIOS: 11'ST R. Hernandez por H.V. Oviedo; 30'ST L. Lopez por M. Palavecino; 36'ST P. Mune por E. Garcia; 36'ST A. Gagliardi por M. Arguello (G); 0'ST M. Donato por M. Gonzalez; 20'ST J. Bisanz por J. Marcioni; 39’ST D. Saggiomo por G. Berterame (A).

TARJETAS AMARILLAS: 5'PT J.E. Juarez; 11'PT C. Lucchetti; 14PT' L. Gonzalez; 04'ST E. Gonzalez (G); 35'PT M. Gonzalez; 36'ST M. Donato (A).

TARJETAS ROJAS: 10’PT Jorge Juárez (G)

ÁRBITRO: Nicolás Ramírez

ESTADIO: 23 de Agosto