Di María: "Estamos para pelearle a cualquiera"

Ángel Di María, el atacante de la Selección Argentina,, sostuvo en un reportaje con la señal TyC Sports: "Estamos para pelearle a cualquiera, creo que lo demostramos contra Italia y que lo venimos demostrando. Ganar la Copa América nos dio un salto muy grande". Después aseguró: "Contra Italia en ningún momento tuvimos miedo, ni corrimos peligro de que nos puedan hacer daño. El segundo tiempo fue increíble, manejamos la pelota como quisimos, ellos estaban muertos. Tenemos que estar tranquilos, seguir paso a paso, sin apurarnos, tenemos mucho tiempo para seguir mejorando".

Luego reconoció: "Una de las virtudes que tenemos es que cada vez que nos juntamos tratamos de seguir mejorando, seguimos intentando tapar esos pequeños errores que podemos tener en algún partido y eso es importante para nosotros".

Además el ex jugador de Rosario Central comentó: "Ya lo dije varias veces. Seguiré peleando para poder estar y, si puedo, será lo último seguramente". Por su parte afirmó: "Logré lo que quería, me queda un pasito más, si se puede cumplir ese sueño. Pero creo que hay muchos jóvenes que quieren un lugar. Yo me siento que estoy para seguir, pero sería muy egoísta si no doy un paso al costado".

Después agregó: "Ya son muchos años, y un poco la familia te hace sentir eso de estar tanto tiempo lejos con los viajes. Uno ya con esta edad intenta pensar un poco en todo. Quizás si no hubiese ganado la Copa América o la Finalissima, pensaría de otra manera. Creo que es lo más correcto".

Por otro lado, Di María informó: "No tengo nada en la cabeza, estoy enfocado en la Selección Argentina. Después se verá qué es lo que pasa. Lo principal es que mi familia esté bien. Ya pasé por grandes clubes (entre ellos Benfica, Real Madrid, Manchester United y PSG), mi familia me bancó y me siguió a todos lados. Intentaré buscar un lugar donde ellos estén felices y yo me sienta contento. Pensaré en este momento en la Selección, después en las vacaciones y recién ahí veré".