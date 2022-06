Sin diferencias en el historial

El “Tifón de Boyacá” y el “Verde” se enfrentarán este sábado 11 de junio desde las 18 por la segunda fecha del nuevo campeonato doméstico, en el estadio Eva Perón, luego de siete años.

Estos equipos no tienen mucha historia entre ellos ya que se vieron las caras tan solo siete veces de las cuales dos fueron victoria para La Paternal, dos para los de Junín y tres terminaron en empate sin goles ¿Cómo fueron los últimos cruces?

En la Copa de la Liga Profesional pasada, el partido en el Diego Armando Maradona finalizó 0 a 0. Este era un encuentro clave para ambos ya que el que ganase tendría mayor posibilidad de clasificarse a los cuartos de final. El empate los terminó complicando y Argentinos Juniors llegó a la siguiente instancia gracias a otros resultados que le allanaron el camino. Los dueños de casa fueron más que su rival, pero no pudieron transformar esa diferencia en goles. Este 11 representó al “Bicho”: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; David Zalazar, Gabriel Florentín, Fausto Vera, Mariano Bittolo; Gabriel Carabajal; Nicolás Reniero y Gabriel Ávalos.

El 11 de diciembre del 2021 ocurrió el único partido que no finalizó en empate dentro de este siglo. Argentinos Juniors se impuso 2 a 0 con los dos tantos sobre el cierre del encuentro: Mateo Coronel en el minuto 80 y Gabriel Ávalos en el 91. Este resultado no se sirvió de nada ya que fue el último del torneo y debido a la victoria de Racing, los dirigidos por Gabriel Milito no lograron meterse en competencia internacional. Así formó el “Semillero del Mundo”: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gabriel Florentín, Fausto Vera, Elías Gómez; Gabriel Carabajal; Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero.

Para encontrar su cruce anterior hay que ir al 2015 cuando se enfrentaron por la fecha 14 en el Eva Perón. El encuentro finalizó sin goles, pero mostró un local mucho más ofensivo y agresivo, generando más del doble de situaciones de gol que su rival. Este 11 puso en cancha Néstor “Pipo” Gorosito: Luis Ojeda; Franco Flores, Patricio Matricardi, Joaquín Laso; Mariano Almandoz, Gaspar Iñiguez, Cristian Ledesma, Ángel Garré; Luciano Cabral, Jonathan Rodríguez, Matías Giménez.