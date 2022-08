Favio Orsi: "Tenemos que corregir las cosas que no se hicieron bien la fecha anterior"

Mientras Godoy Cruz ultima detalles para enfrentar el próximo viernes a Gimnasia y Esgrima de la Plata, en "el Bosque" por la fecha 12 de la Liga Profesional,, el entrenador Favio Orsi y el delantero Tadeo Allende conversaron ayer con los medios sobre lo que hace fuerte al equipo, el partido ante Vélez y lo que viene.



"Ahora vamos a jugar con un rival que tiene las estadísticas muy altas y que en su cancha se hace fuerte", afirmó Orsi ante el programa radial "Ídolos y anónimos" que transmite Radio Jornada.



"Tenemos que intentar administrar las cargas de la mejor manera y corregir las cosas que no se hicieron bien", argumentó sobre aquel partido que resultó un reto más que difícil.



Y comentó la preocupación que se vivió ayer durante la práctica: "Hoy tuvo una lesión en la rodilla Elías López, durante la tarde se va a realizar estudios. Parece que es importante, ojalá no sea por mucho tiempo", deseó.



Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda del atacante quien será operado y, fuera de las canchas unos 8 meses.

#COMUNICADO 📄



El Club Godoy Cruz informa el parte médico sobre la lesión de Elías López.



Le deseamos una pronta recuperación a nuestro jugador. ¡Fuerza, Elías! 💪🙌https://t.co/4wQEeBJY4P

— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 3, 2022

Otro de los temas a los que se refirió el DT fue el potencial que posee Ezequiel Bullaude, quien despertó el interés de varios equipos del fútbol argentino (River y Racing) como del AZ Alkmaar de Países Bajos que lo vino a buscar en este mercado de pases con una oferta tentadora: "Tiene una posibilidad de crecimiento mayor. Entiende lo que se le pide y sabe que tiene mucho para crecer", sostuvo.

Sumar puntos



Por su parte, Tadeo Allende dialogó con el programa Ovación 90 de Radio Nihuil, donde contó cómo fue su experiencia desde que arribó al club en enero de este año proveniente de Instituto de Córdoba.

"Cuando llegué era todo nuevo y me costó. Ahora estoy en un momento de confianza y encontré mi puesto. Me siento muy bien por fuera. Contra Central, por necesidad, me pusieron en la banda y comenzó todo", afirmó.



"Con el correr de los partidos nos vamos conociendo y entendiendo más. Sabemos a lo que jugamos. Vélez fue muy difícil pero no hicimos un gran partido", comentó.



Luego agregó: "No tenemos momentos para relajarnos. Tenemos que seguir sumando puntos. Por ahora estoy enfocado en jugar acá porque tengo contrato hasta 2025".