Gerardo Martino: "Vamos a buscar hacer lo imposible por que gane México"

Tras empatar en la primera fecha del Mundial de Qatar 2022 con Polonia, 0 a 0, el DT Gerardo Martino contó sus sensaciones a la prensa sobre "la final" que jugará mañana el seleccionado de México frente al conjunto argentino, comando por Lionel Scaloni, en el que los ojos del mundo estarán puestos porque en caso de que alguno de los dos pierda verá comprometida la clasificación a la próxima ronda.



"Cuando se trata de fútbol, lo pongo en el contexto de fútbol. Sé que probablemente el futuro de las dos selecciones dependa de mañana, pero nosotros trabajamos para México y queremos lo mejor", arrancó el entrenador.



Y explicó la importancia del encuentro que se disputará en el Estadio Lusail (desde las 16:00 horas de Argentina y 13:00 hs de México). "Mañana es un partido clave para las dos Selecciones. Vamos a buscar que el partido se juegue con nuestra idea, pero también sabemos del rival y puede que no se dé como nosotros queremos", reconoció el DT.



Martino dirigió al seleccionado argentino durante el 2014 y 2016, llegando a dos finales de Copa América. Es por eso que, para el rosarino jugar contra la Albiceleste tiene una carga emocional extra. "Yo sé dónde nací, puedo decir el lugar, las características de mi ciudad, las del sanatorio en el que nací. Pero trabajo para México y quiero ganar el partido", sostuvo.



Los periodistas le consultaron también si estará pensando en el partido que jugarán previamente Polonia y Arabia Saudita. A lo que el Tata respondió: "Tenemos interés en el otro partido del grupo pero es difícil saber si el punto conviene o no. En un principio depende de cómo se dé el desarrollo, si merecés más y empatas es malo como con Polonia, y si merecés menos y te llevás un punto es bueno. Analizarlo como un hecho aislado es complicado".



Cuestionado sobre si existe alguna estrategia para controlar a Messi, Martino admitió que ese objetivo es bastante complicado: “Con Lionel Messi hay que estar atentos porque sabemos que en unos minutos te puede resolver el partido. Todos diremos lo mismo: detenerlo pasa más porque tenga una mala tarde que por lo que podamos hacer”.

El comandante del Tricolor expresó que aún no tiene definido al centro delantero con el que saldrá a enfrentar a los de Scaloni: “Aún no definí al 9, al equipo no se lo he dicho porque recién tenemos entrenamiento. Aún no tengo definido al cuadro así que no tengo aún el criterio”.



Finalmente, el estratega señaló: "Nos preparamos con la ilusión de llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo. Debemos pensar que teniendo un resultado favorable podemos estar cerca de los Octavos de Final. Mañana queremos que gane México y vamos a buscar hacer lo imposible por lograrlo".