Dura cachetada para el “Traductor” y compañía

"No la podemos evaluar hasta que no tengamos los resultados de los estudios. Hay tristeza en Gianluca y en nosotros también porque es un momento feo, espero que no sea lo peor" había asegurado, Diego Flores al salir del vestuario en el Nuevo Gasómetro al ser consultado por el estado de salud de Gianluca Ferrari, quien tuvo que dejar la cancha a 43' del primer tiempo. Cuando apenas se encendieron las alarmas, el staff de prensa del club de calle Balcarce comunicó en una primera instancia que el zaguero italo-argentino había sufrido un esguince de rodilla y se iba a ser más estudios en Mendoza.



Aunque diferentes versiones, indicaron que el ex futbolista de San Lorenzo podría haber sufrido una dolencia peor que ese primer parte médico y en horas de este lunes se dio a conocer la gravedad de esa molestia. Tras unos nuevos estudios, el rosarino de 25 años sufrió la rotura de ligamentos cruzados anterior de su rodilla derecha y será operado en los próximos días.

Así fue la lesión de Gianluca Ferrari en el partido vs. San Lorenzo.



Los estudios arrojaron que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensor bodeguero será operado en los próximos días.



📹: @SC_ESPN pic.twitter.com/SBboD9jZrn — Pasión Mendocina (@Pasionmza) February 13, 2023





¿Cómo fue la lesión? En una jugada sobre el cierre del primer capítulo, Ferrari quiso tapar un remate de Andrés Vombergar y el marcador central golpeó duramente su rodilla con el suelo. Estuvo tendido dos minutos y se retiró en camilla, en su lugar ingresó Lucas Arce pasando a Pier Barrios a la cueva.

Gianluca Ferrari en Godoy Cruz: 82 partidos disputados, tres goles, dos asistencias, 22 amarillas, dos doble tarjeta amarilla y una roja directa. Los números deen

Con este panorama, Godoy Cruz pierde por los próximos seis meses aproximadamente un caudillo en la última línea, debido a que el jugador surgido en las inferiores de Rosario Central era uno de los habituales intocables en defensa. El "Tomba" por reglamento está autorizado a sumar a un nombre nuevo en su plantel y si o si tiene que ser del exterior según afirmaron distintas voces del mundo Bodeguero.

​

¿Cómo queda el mapa de la zona defensiva del Expreso ante la baja sensible de Ferrari?



Lucas Arce : Habitualmente, uno de los refuerzos para esta temporada es lateral derecho, el ex San Telmo y con último paso por Gimnasia de Mendoza aparece como una alternativa, en caso de confirmarse se repetiría la misma modificación que en el Gasómetro.

Pier Barrios : En el arranque de este campeonato y ante la falta de marcador de punta derecho, el sub-capitán está en la calle derecha de la defensa, aunque la mejor versión del ex Quilmes la mostró siendo marcador central justamente siendo dupla con Ferrari.





Brian Salvareschi : En este caso, uno de los últimos refuerzos que llegaron al equipo conducido por Diego Flores todavía no debuta y en el triunfo agónico ante Colón, estuvo sentado en el banco de suplentes y en medio de este escenario, el ex Barracas es una nueva variante que tiene el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Federico Rasmussen : Sin dudas, el ex Sarmiento de Junín en poco tiempo se ganó la consideración del “Traductor”, el zurdo estaba formando el binomio de defensa con Gianluca y en estas primeras tres fechas disputadas mostró una interesante imagen en líneas generales.



Mateo Mendoza : Este juvenil que debutó en la primera fecha del torneo, lo quieren llevar de a poco porque es una de las grandes apuestas del semillero y ante la situación de Ferrari podría aparecer más seguido en escena.





Thomas Galdames : El ex Unión Española comenzó la Liga Profesional jugando como lateral izquierdo, un puesto no habitual para el chileno porque su posición original sería el segundo marcador central y Flores en algunos amistosos lo probó en ese sector.