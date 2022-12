Hirving Lozano: "Mañana tenemos la oportunidad"

México se juega el pase a Octavos de Final en el Mundial de Qatar 2022, este sábado frente a la Selección Argentina que en la jornada anterior cayó ante Arabia Saudita (2-1) y que en caso de perder, matemáticamente, quedaría eliminado del certamen.



El atacante mexicano, Hirving Lozano, se refirió en conferencia de prensa a su postura de jugar contra el equipo que lidera Lionel Messi.



"Fue difícil ante Polonia, es un buen rival. El equipo mostró una cara diferente con un gran partido; ahora toca Argentina, que es un rival con grandes jugadores", arrancó.





“Tenemos grandes futbolistas, estamos preparando muy bien el juego. Es gran rival, pero siempre tenemos la esperanza y queda en nosotros. Vamos en buen camino”, puntualizó "Chucky" respecto de dar el batacazo.



El atacante del Napoli, luego señaló que el desafío ante la Albiceleste es una gran motivación: "Enfrentar a Argentina es motivante, como lo es cada partido. Nosotros vamos a tratar de ingresar de la mejor manera".



"Mañana tenemos la oportunidad. Vamos a jugar con un gran rival y creo que los partidos ahora duran más de 90 minutos y creo que hay tener paciencia para hacer un juego de mucha inteligencia", sostuvo Lozano.



"Mañana será un partido distinto, ambos equipos nos jugamos algo importante y seguro los entrenadores buscarán planearlo de la mejor manera".



🎙 @HirvingLozano70.#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 pic.twitter.com/duIGLUMLp8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 25, 2022

El ex delantero de Pachuca, destacó la unión del grupo y el buen nivel que tiene Alexis Vega: "Es un gran jugador, tiene muchas cualidades y lo ha demostrado en la cancha. Tenemos un gran equipo y hay que demostrarlo".



Por último, no dejó pasar la oportunidad para elogiar a Lionel Messi: "Me encanta jugar contra los mejores y mañana va a ser otra oportunidad para ello", afirmó.

🇲🇽 Hirving Lozano fue el jugador con más regates completos [4] y duelos terrestres ganados [12] entre los 493 jugadores que tuvieron acción en la primera fecha de #Qatar2022 pic.twitter.com/TSDv3TJPw6 — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) November 24, 2022

Los recuerdos de Chucky

El "muñeco diabólico" recordó las eliminaciones de México contra Argentina en mundiales anteriores . En ese momento, Lozano era hincha y experimentó las derrotas en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, ambas en octavos de final. "El Tata tiene la experiencia de conocer bien al rival y estamos trabajando muy bien. Nosotros tenemos un gran equipo y mañana hay que demostrarlo", apuntó el atacante.



"El partido que más tengo presente es el de 2010 en Sudáfrica. Fue un gran partido de México, pero lastimosamente quedamos eliminados", afirmó.