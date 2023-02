Julio Vaccari: "Hicimos un gran partido"

Después del triunfo de Defensa y Justicia contra Atlético Tucumán por 3 a 0, el técnico Julio Vaccari destacó en la conferencia de prensa: “Hicimos un gran partido, con mucho más volumen de juego y llegadas en el primer tiempo, pero un gran partido en líneas generales. Hubo muchos puntos altos”. Además reconoció: “En el segundo tiempo la idea no era meternos tan atrás. Ellos se vinieron, se exponían a las contras, pero no estuvimos finos en el último pase. Tras unos primeros minutos donde ellos estuvieron más intensos, los jugadores se fueron acomodando a lo que propuso el rival y no pasamos más sobresaltos”.

Luego el entrenador del conjunto de Florencio Varela remarcó: “Los cambios de los centrales tuvieron que ver, en el caso de Tomi (Cardona) porque estaba amonestado y por el tipo de juego que proponía la visita jugaba casi al límite. En el caso de Naza (Colombo), nos dijo que se le había cargado un poco el músculo posterior de la pierna, y si bien podía seguir, preferimos cuidarlo. Por último, Julián López salió por una molestia muscular. Los irá evaluando el cuerpo médico”.

Más tarde, el director técnico del Halcón aseguró: “Hasta ahora no habían usado línea de cinco. Nos sorprendió en cuanto al parado inicial. Nos acomodamos a ello, aprovechamos y subimos al diez (Bogarín) para aprovechar el espacio que se generaba, fuimos encontrando espacios y atacando por las bandas, algo que nos habíamos propuesto para este partido.”

Finalmente Vaccari señaló: “Con un sistema madre 4-3-3 nos vamos adaptando al juego de cada rival, ajustamos nuestra forma de presionar, de jugar en base a quien nos enfrentamos. Los jugadores se adaptan y en el campo resuelven.” Por otro lado Gabriel Alanís adelantó en un reportaje con Planeta Defensa: "Vamos a afrontar el encuentro del próximo lunes de la misma manera que los demás. Para nosotros, todos los partidos son finales. La seriedad va a ser la misma".