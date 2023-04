El Matador no se copó en la semana

Se viene un duelo trascendental que puede definir el futuro de Diego Flores como entrenador de Godoy Cruz, ahora sí parece que el ex ayudante de Marcelo Bielsa se está jugando sus últimas cartas y un mal resultado este domingo podría ser el detonante para un posible alejamiento del DT cordobés. Después de la dolorosa caída (3-0) en La Paternal, el Traductor no mostró autocrítica y en la conferencia post partido elogió a su rival por estos condimentos rápidamente salieron a la luz las versiones que pasa a ser vital el compromiso del domingo.

Sin embargo, en la vereda de enfrente, se encontrará con un adversario que arriba a Mendoza golpeado y tras una semana picante en la previa por el choque ante Sao Pablo en el bautismo de la Sudamericana. En este cotejo, el equipo conducido por Diego Martínez-ex director técnico del Expreso y uno de los candidatos para asumir en Boca- perdió 2-0 contra el elenco paulista por el duplicado de Erison, ambos en el segundo tiempo.

Aunque en el plano internacional recién arranca su participación integra el grupo D (Deportes Tolima de Colombia y Puerto Cabello de Venezuela son los otros integrantes de su zona) está viviendo una realidad opuesta en la Liga Profesional. Tras el párate por la fecha FIFA, en su vuelta al ruedo sufriendo más de la cuenta derrotó 2-1 a Lanús en su casa con tantos de Alexis Castro y el delantero de la Selección de Italia, Mateo Retegui; mientras que Leandro Díaz descontaba de manera transitoria.

De cara al cotejo en el Malvinas Argentinas, Martínez no podrá contar con Lautaro Montoya, el lateral izquierdo fue expulsado por doble amarilla y tendrá una difícil tarea para reemplazarlo porque Sebastián Prieto sufrió un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo. Una opción más factible será el ingreso de Martín Ortega, el ex Quilmes habitualmente es lateral derecho y podría jugar con el perfil invertido.

Por otra parte, en su nivel en el torneo doméstico marcha en la ubicación 18° con once puntos (uno menos que el Tomba) y fuera de los puestos de clasificación directa a los próximos certámenes internacionales. Su saldo total es de tres triunfos, dos empates, cuatro derrotas anotó un total de diez goles y recibió doce tantos en contra.

Contra todos los pronósticos, los Azules del Norte como se lo apodan quedó sorpresivamente afuera de la Copa Argentina de manera tempranera y en la llave de 32avos, Centro Español (milita en la Primera D del fútbol argentino) dio la nota. Luego del 1-1 en tiempo regular, el conjunto del ascenso se impuso por 4-5 en la cancha del Deportivo Morón.

En la agenda del elenco de Martínez en la fecha entre semana, cierra el telón de la once recibiendo el próximo jueves desde las 21:30 a Sarmiento de Junín y antes del viaje a Colombia para enfrentarse a Tolima (20/04) visitará a Unión en Santa Fe, el domingo a partir de las 14:00. Todavía es muy pronto para definir un posible once, el adiestrador del Matador dejo en claro que habrá “cambios para dosificar energías”, no se descarte que coloque un mix entre titulares y suplentes pensando en la rotación por la doble competencia.