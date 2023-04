Un Lobo principal que puede definir el futuro el futuro de Flores

¿Serán las últimas fichas? Un nuevo capitulo que se repite en cada pasillo de la calle Balcarce, la derrota en La Paternal cayó como un baldazo de agua fría en el mundo Godoy Cruz, tras gozar del fin de semana de descanso donde no hubo ningún entrenamiento este domingo paso a ser un nuevo encuentro bisagra. En esta Liga Profesional, el Expreso todavía no encuentra la regularidad y es uno de los 28 equipos (el otro es River) que todavía no empató en este campeonato.

Durante este torneo, en reiteras oportunidades se mencionó bastante la continuidad de Diego Flores que está nuevamente en el ojo de la tormenta y ahora sí parece que si ante Tigre, el club mendocino consigue una nueva derrota, el ex ayudante de Marcelo Bielsa dejaría de ser el DT. Ante este escenario, rápidamente salieron a la luz los primeros nombres: Luca Marcogiuseppe (es del gusto de la mayor parte de la comisión) y Carlos Tévez (este último fue ofrecido).

Sin embargo, de cara a este compromiso ya se conocieron las autoridades y el designado es Luis Lobo Medina, el árbitro que dirigió en la fecha pasada la “final” por los promedios en el triunfo de Central Córdoba contra Arsenal. Estará acompañado por José Savorani y Juan Del Pueyo serán los asistentes uno y dos respectivamente; mientras que Francisco Acosta será el cuarto hombre. Además, Pablo Dóvalo estará en el VAR y Diego Velotta ocupará el AVAR.

En el curriculum de este juez que habitualmente controla espectáculos del ascenso, solamente controló un cotejo del Bodeguero y fue en este año en la victoria (1-0) en la segunda fecha frente Colón. En este registro, el único gol fue convertido por Nahuel Ulariaga en los últimos cuatro minutos y sacó a penas dos amarillas: Pier Barrios y Federico Rasmussen vieron esa cartulina.

Se viene un choque decisivo para Flores y compañía, el director técnico cordobés está caminando por el precipicio y este domingo se juega las últimas cartas. Contará con un Lobo como principal en plena Semana Santa.